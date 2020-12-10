電子淪重災區 台股回檔修正摜破5日線 跌140點收14249點

美股周三自高點回落，台股今 (10) 日同步回檔修正，電子族群淪為重災區，傳產股表現相對有撐，但仍不敵賣壓出籠，指數跌幅擴大，一度摜破 14200 點，終場下跌 140.65 點，收在 14249.49 點，失守 5 日線支撐，成交值為 3048.24 億元。

半導體族群今日湧現獲利了結賣壓，台積電下跌 1.5%，收在 512 元，跌破 5 日線，單日市值蒸發 2074 億元；聯電、世界均重挫約半根停板；IC 設計指標股聯發科跌逾 3%；瑞昱、穩懋、環球晶、祥碩等也都下跌 2-5%；不過，矽智財廠力旺不畏大盤回檔，股價震盪走高，漲逾 9%，創歷史新高價。

其他權值股方面，鴻海、大立光同步軟腳，下跌 1.5%；台達電、廣達、華碩及可成等電子股均遭到調節震盪走跌；不過，傳產族群相對有撐，南亞、中鋼、上銀、寶成及長榮等逆勢上漲逾 1%，金融股也回神，以富邦金最為強勢。

觀察雙 D 族群表現，記憶體股賣壓沉重，華邦電漲多回檔，今日大跌近 8%，南亞科、旺宏下跌 3-4%，威剛、創見及群聯聯袂走低。儘管面板雙虎盤中一度翻紅，但空方勢力仍略勝一籌，友達終場挫逾 3%，群創跌逾 2%，彩晶則收小紅。

被動元件今日表現呈兩樣情，雙雄 11 月營收交出亮眼成績單，獲得美系外資看好喊買，帶動股價齊揚，國巨、華新科皆上漲逾 2%，但其他二線廠股價偏弱，包括奇力新、禾伸堂、日電貿、華容等，跌勢都相當重。

隨著鋼市春燕提前報到，鋼鐵股受惠漲價利多，今日逆勢吸引資金進駐，包括中鴻、官田鋼、燁興等多檔亮燈漲停，中鋼、新光鋼、豐興、燁輝等漲勢也不俗，台鋼鐵廠第 4 季展望正向，鋼市漲價將持續到明年第一季。