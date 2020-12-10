【日盛投顧】指數回檔跌破5日線

◆盤勢分析

1. 美股科技股出現近期較大的回檔，聯袂使得亞股普遍拉回整理，台股加權指數週四呈現跳空開低走低，指數收盤失守 5 日線，成交量較前一交易日量縮；OTC 指數跌幅比集中市場大。盤面資金聚焦鋼鐵、被動元件及部分網通和 IC 設計相關個股，終場指數下跌 140.65 點，跌幅 0.98%，收在 14,249.49 點，成交金額為 3,068.21 億元。三大法人合計賣超 181.31 億元：外資賣超 143.43 億元、投信買超 11.48 億元、自營商賣超 49.36 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：價跌量縮，後續下跌須量縮才有利止跌。

(2)、均線：下檔支撐為 14,000 點附近，上檔壓力為 14,400 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 高檔死亡交叉，短線仍要提防再度回檔。

3. 櫃買指數下跌 1.17%，收在 180.53 點。短線支撐為 177 點附近，壓力為 184 點附近。

4. 台股選股方向可留意網通、矽晶圓、IC 設計、PA、造紙、鋼鐵。

類股輪動快速，選股不選市

1. 鋼鐵：隨著國際鋼市景氣回溫，2002 中鋼調漲第四季鋼價，周四股價再度創下本波新高，也帶動鋼鐵股族群吸引資金進駐，強勢股 2014 中鴻帶量攻上漲停，2031 新光鋼不僅本業鋼市獲利回溫，加上轉投資風電事業也開始貢獻獲利，股價再創今年新高。

2. 被動元件：被動元件受惠 5G 基地台、智慧型手機、居家遠端工作和學習用的電腦及筆電帶動需求，MLCC 及晶片電阻供貨持續吃緊，呈現供不應求的現象，2492 華新科目前產能利用率已達到 95% 的水準，周四不畏大盤重挫之際，股價逆勢走強，再創今年新高，也帶動龍頭廠 2327 國巨同步上漲，股價再創今年新高。

3. 網通：龍頭股 2345 智邦 11 月營收月增 14%、年增 17.1%，是今年 6 月後，再度重返雙成長軌道，近期股價持續強勢，周四股價逆勢上漲也帶動其他網通股 5388 中磊股價逆勢收紅。

4. 操作建議：台股周四因美股回檔連動呈現漲多拉回，收盤跌破 5 日線，外資期貨淨部位持續維持淨空單，這是自 2015 年 8 月以來再度轉為淨空單，短線上我們認為指數仍要提防回檔整理的壓力，操作上建議選股不選市，切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、矽晶圓、IC 設計、PA、造紙、鋼鐵等。