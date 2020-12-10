〈焦點股〉鋼市榮景燒到明年首季 鋼鐵股歡騰

台股今 (10) 日早盤回檔，一度下跌 150 點，最低來到 14239 點，電子股面臨獲利了結賣壓，但傳產族群表現相對有撐，其中，鋼鐵股受惠漲價利多，吸引資金進駐，包括中鴻、官田鋼等多檔早盤亮燈漲停，中鋼、世紀鋼、豐興等漲勢也不俗，鋼鐵廠第 4 季展望正向，中鋼更樂觀預期，鋼市漲勢將持續到明年第一季。

龍頭股中鋼日前公告 11 月自結稅前盈餘 23.58 億元，月增 74%，每股稅前盈餘約 0.13 元，較去年虧轉盈，也成功扭轉今年以來虧損窘境，前 11 月稅前盈餘 2.19 億元，每股稅前盈餘約 0.01 元。隨著下游產業需求轉強，盤價續揚，中鋼 12 月營運可望持續成長，月營收挑戰重返 300 億元大關。

中鋼表示，在目前市場需求樂觀，加上煤、鐵原料價格居高不下、下游回補庫存力道強勁，明年 1 月及第一季盤價可望雙雙延續上漲格局。

世紀鋼 11 月合併營收 6.51 億元，月增 4.98%，年增 121.85%；累計前 11 月營收 57.94 億元，年增 192.2%。世紀鋼日前在法說會上表示，傳統鋼構訂單看至 2022 年，加上離岸風電水下基礎生產學習曲線攀升，明年起將貢獻全年營運，不只營收成長，毛利率也可望持穩 30% 以上。

新光鋼 11 月合併營收 8.42 億元，月增 6.71%，年增 35.24%，；累計前 11 月營收 87.9 億元，年增 15.84%。新光鋼第三季業內業外皆美，看好鋼價持續向上，預計第四季及明年第一季可望持續受惠低價庫存；明年基礎建設相關需求及風電、太陽能等商機持續看旺，可望為新光鋼提供成長動能。

鋼市逐漸走出谷底，不少下游盤元、線材、螺絲廠營運獲得改善，帶動近期股價走高，包括中鴻、官田鋼、春源、高興昌、第一銅、燁興等，今日均獲得買盤青睞。其中，線材廠官田鋼第三季轉盈，擺脫連 6 季的虧損，並調漲 12 月螺絲用 A 料、鍍鋅鐵線等多項產品，第四季可望大幅挹注獲利。

中鋼子公司中鴻透露，近來不斷接到中下游鋼廠要求增加供料，但產能無法滿足，供給有限，鋼價易漲難跌，因此，法人持續看好並增加持股比重。中鴻 11 月營收 31.47 億元，月減 1.08%，年增 30.65%；累計前 11 月營收 335.21 億元，年減 11.59%。