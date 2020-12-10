京東健康上市股價飆近6成 數位醫療要起風了？

京東旗下網路醫療平台「京東健康」(06618-HK)8 日在香港掛牌，上市首日股價從原定的 70 港元，飆漲至 110 港元，單日漲幅達 56%，總市值突破 3400 億港元，一舉超越阿里健康 (00241-HK)、平安好醫生 (01833-HK)。這個全球最年輕的獨角獸備受市場追捧，顯示中國數位醫療商機將要起飛。

隨著螞蟻金服 IPO 閃電喊卡，投資人將火熱眼光轉向京東健康，此次公開發行獲超額認購逾 420 倍，貝萊德、老虎基金、高瓴資本都搶進投資。募資總額高達 264.57 億港元 (約 35 億美元)，成為香港今年最大 IPO 案。

數據顯示，京東健康將使香港 2020 年 IPO 總規模超過 250 億美元，交易量超過 100 筆，有望創 10 年來最佳成績。

賣藥不稀奇 每天線上問診人次超過 9 萬

京東健康自 2019 年 5 月，從京東集團分拆出來，主要業務為零售藥房及線上醫療。包括 30 分鐘內領藥、遠距醫療、基因檢測，甚至提供線上 COVID-19 核酸檢測預約服務。

根據招股說明書，2020 年上半年營收成長 76%，達約 88 億人民幣，其中，超過八成的收入來自零售藥房業，單月線上藥局的活躍用戶超過 1.9 億。此外，平台擁有超過 6.5 萬名醫生，新冠疫情爆發以來，已超過 170 萬的病人使用線上看診服務，目前日均在線問診約 9 萬次，較去年同期成長 6 倍。

京東集團執行長劉強東講過，「健康這個領域做好了，能再造一個京東。」的確，用戶與投資人對京東健康的熱情，顯示數位醫療未來巨大「錢」力。

近年來中國數位醫療快速發展，歸功於新冠疫情之下，越來越多人使用線上醫療；人口老化趨勢下，藥品及保健品需求也越來越高。除了京東健康，另外兩大平台阿里健康、平安好醫生也備受追捧。阿里健康今年以來已股價大漲逾 150%，平安好醫生累計漲幅也有 60%。

疫情 + 人口老化 數位醫療商機上看人民幣 22 兆元

人口高齡化、慢性病患率增加、健康意識提升等因素，讓中國醫療健康支出穩步且巨量增長。根據弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）報告，2019 年中國醫療健康支出約 6 兆元 (人民幣，下同)，2030 年估達 17 兆元；相對應，2019 年中國健康與保健市場規模達 8.1 兆元，預計 2030 年將增至 21.7 兆元。

由於商機龐大，讓中國互聯網巨頭紛紛將版圖聚焦在數位健康醫療，包括搜尋龍頭百度也表示要在未來 3 年，投資 20 億美元在新生物科技公司。

數位醫療快速發展，未來的挑戰仍大，除了各方勢力爭搶外，中國日前加強電商反壟斷監管，除了期待當局能針對醫藥放寬條件，隨著 5G、大數據、AI 等技術進步，如何滿足用戶體驗需求，也是重點。

京東健康首席執行長辛利軍就表示，京東健康 KPI 的不是業績數，而是用戶滿意度。