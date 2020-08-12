桂盟產能利用率大增單季毛利率突破50% 上半年EPS 4.76元

桂盟 (5306-TW) 今 (12) 日公布 2020 年最新財報，受惠自行車市場需求增長及產能利用率提升，第 2 季毛利率衝破 50%，營益率及稅後純益率也同步竄升，創歷史新高，上半年稅後純益 6 億元，年增 26%，每股純益 4.76 元。

桂盟第二季營收回升到 13.8 億元，毛利率 50%，季增 8 個百分點，年增 7 個百分點；稅後純益為 3.8 億元，年增 10 個百分點，單季每股純益為 3.04 元。桂盟 2020 年上半年營收為 24.6 億元，毛利率 46.4%，年增 4 個百分點，稅後純益 6 億元，年增 26%，每股純益 4.76 元。



桂盟主管指出，新冠肺炎疫情影響全球消費市場，而因應疫情，民眾改以自行車、電動自行車代步，加上運動休閒需求大幅增加；為鼓勵民眾騎車，歐洲國家也陸續推出刺激方案，不僅提供購車補助，也積極增設自行車道，帶動歐美市場成長。桂盟自 5 月起的營收表現就開始翻升，連續 3 個月營收出現年增及月增，7 月營收 5.74 億更創下單月歷史新高。

在自行車市場需求提升帶動下，桂盟 5 月開始產能利用率上揚，第二季三率同創新高，單季每股純益也達到 3 元寫新猷。

展望下半年營運，桂盟已規劃增加 10% 產能來因應自行車市場的強勁需求，同時歐美補修市場的需求能見度清晰，桂盟下半年的營運表現加溫之中。