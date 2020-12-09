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台股驚驚漲續寫歷史新高 三大法人土洋對作買超24億元

台股驚驚漲續寫歷史新高 三大法人土洋對作買超24億元。(鉅亨網資料照)
台股驚驚漲續寫歷史新高 三大法人土洋對作買超24億元。(鉅亨網資料照)

美股周二翻紅，台股今 (9) 日早盤陷入高檔震盪，晶圓雙雄熄火，但被動元件、雙 D、IC 設計及航運股等仍吸引買盤進駐，帶動指數翻紅上漲 29 點，收在 14390 點，續改寫新高，隨著投信、集團作帳行情啟動，內資加碼買超與外資對作，三大法人合計買超 24.12 億元。

加權指數成交值再度放大至 3000 億元之上。觀察籌碼面，外資今日再度反手賣超，共賣 11.15 億元；投信持續買超 30.07 億元；自營商也站在買方，買超 5.12 億元，三大法人合計買超 24.12 億元。

台積電今日股價回檔整理，未續創新高，終場下跌 0.7%，收在 520 元；聯電跌近 2%，在 50 元附近高檔震盪；鴻海、大立光、台達電、台塑等權值股今日表現相對有撐；金融股普遍偏弱，中信金、富邦金、第一金等均震盪走跌。

被動元件大廠華新科今日股價亮燈漲停，龍頭股國巨也勁揚 7%，一度衝上 500 元大關。受惠大尺寸面板價格維持漲勢，友達獲外資力挺上調目標價，激勵股價走高，大漲逾半根停板，收在 15.6 元；群創、彩晶、凌巨同步吸引買盤進駐。

全球貨櫃輪市場需求暢旺，長榮依舊是多頭焦點，最高來到 28.9 元，終場大漲約 7%，收在 28.5 元，陽明、萬海也有 2% 左右的漲幅，帶動整體航運股走強，台航、新興、榮運、台驊投控等均盤面上表現。

法人認為，在資金行情旺盛下，台灣 11 月出口連五紅，短線未跌破 5 日線前，台股仍有機會續戰新高，但目前指數位於高點，漲多股恐出現調節賣壓，建議適時停利，可留意前 11 月營收創高族群波段操作。

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