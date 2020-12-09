外資逢高獲利了結 大賣群創、聯電各5萬張 反手加碼華科集團股

台股今 (9) 日呈現高檔震盪，外資也趁機逢高調節聯電、群創各約 5 萬張，此外，台積電、長榮、華邦電等漲多個股也遭外資獲利了結，而外資買超則偏愛華新科為首的華科集團。

外資今日再度反手賣超，共賣 11.15 億元；投信持續買超 30.07 億元；自營商也站在買方，買超 5.12 億元，三大法人合計買超 24.12 億元。

個股方面，外資今日大買華科集團旗下公司，彩晶 7436 張、瀚宇博 5901 張、華新科 4521 張、精成科 4458 張，另外，外資也買超晶電 1.13 萬張、鴻海 7195 張、仁寶 6103 張、國巨 5739 張，金融股則偏愛開發金、元大金、國泰金。

外資賣超方面，多針對近期高檔個股進行調節，賣超群創 5 萬張、聯電 4.99 萬張，其中聯電為連 4 賣，另外，華邦電 1.59 萬張、長榮 1.36 萬張、台積電 1.3 萬張，另外欣興、合晶、新興等也遭外資賣超。

不過，外資大賣群創、長榮，轉由投信承接，投信今日買超群創 3.13 萬張、長榮 7769 張，另外也加碼萬海、陽明等航運股，但也跟外資同時買超鴻海、華新科；投信賣超方面，則同樣調節聯電 3123 張，以及華航、友達、華通、欣興等個股。