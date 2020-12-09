【Wen姐筆記】萬4之上首度周選結算 再衝14500看燃料

台股多頭輪動策略奏效，衝關 14000 點達陣後，破表行情繼續發燒，加權指數已連續 3 日站穩 14000 點關卡之上，昨日再度改寫歷史新高，以 14360.4 點作收，成交值略縮至 2826.32 億元。今日則是台股站上 14000 點之後，首度碰上周選擇權結算，台股能否續往 14500 點衝關? 看燃料是否能持續補上! 短多控盤位置已經墊高至 14155 點，只要在 14333 點之上，多方續改寫歷史新高的航程沒有改變! 關鍵密碼為 14333、14485 與 14520 點。

多方今日如欲持續再改寫歷史新高，14333 點守穩，隨時都有機會。14300 點南方護城河為 14282 點。14666 點闖過，將可隨時往 14500 點射門。14500 點兩端哨站為 14485 與 14520 點，多方如氣勢旺，軋空行情發燒，14555 至 14600 點仍有機會達陣。

但如震盪過程中，短多獲利下車賣壓加重， 14282 點未能守穩，需提防往 14256、14200 點回測，14200 點兩端哨站為 14176 與 14216 點。而本波急攻走勢的控盤位置已經墊高至 14155 點。如棄守需提防回檔幅度擴大，14100 點兩端哨站為

14080 與 14122 點，如再棄守需提防往往 14049 與 14000 點回測，14000 點兩端哨站為 13979 與 14014 點。如棄守則本波 14000 點行情將告一段落!

台股本波多頭車輪戰策略大成功，指數能夠連 3 日天天創高，天天都有強勢股表現，而且再衝高之際，盤面都有明確的帶隊指標股。昨日的指標股就是輪回台積電，配合聯電、鴻海與航運族群。當然今日如要衝關 14500 點，領先群不宜出現豬隊友!

台積電最好能持續北上，如台積電將指數空間讓出，其餘電子次族群、傳產族群就必須有強勢股補上，金融股也不宜軟腳。

雖然指數已連續 3 日創高，許多投資人都有「居高思危」的念頭，但以量價關係、輪動狀況來看，目前多頭控盤並無敗筆。除非短線急衝，導致乖離率過大，引發獲利下車賣壓，而其中觀察重點就是成交量能，成交量能只要未再見到 3500 億元以上大量，且 K 棒未留下長上影線或收黑，盤勢還在短多掌控之中! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

