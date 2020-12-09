被動元件、雙D立大功 台股放量漲29點收14390點 再寫新高

美股周二翻紅，標普、那指及費半刷新歷史新高，台股今 (9) 日早盤陷入高檔震盪，晶圓雙雄熄火，但被動元件、雙 D、IC 設計等電子族群仍強勢表態，帶動指數走升，終場翻紅上漲 29.74 點，收在 14390.14 點，盤中、收盤再度寫下新高，成交值放大至 3077.51 億元。

台積電今日股價回檔整理，未續創新高，終場下跌 0.7%，收在 520 元；聯電跌近 2%，在 50 元附近高檔震盪；鴻海、大立光、台達電、台塑等權值股今日表現相對有撐；金融股普遍偏弱，中信金、富邦金、第一金等均震盪走跌。

被動元件大廠華新科在高雄設立二新廠積極擴產，目前 MLCC (積層陶瓷電容) 產能已提升 1 成，看好汽車應用元件需求逐步復甦，帶動今日股價亮燈漲停，龍頭股國巨也勁揚 7%，一度衝上 500 元大關，其他包括興勤、凱美、奇力新、禾伸堂、大毅等，全線噴出大漲。

受惠大尺寸面板價格維持漲勢，友達第 4 季獲利可望翻倍，獲外資力挺上調目標價，激勵今日股價走高，大漲逾半根停板，收在 15.6 元；群創、彩晶、凌巨同步吸引買盤進駐。記憶體族群同樣表現不俗，南亞科大漲逾 4%，旺宏、華邦電及威剛等也有 1、2% 的漲幅。

IC 設計族群 11 月營收普遍續揚，帶動股價走堅，包括創意、偉銓電、威盛等多檔亮燈漲停，瑞昱、義隆、力旺、敦泰、聯詠等也有 2-5% 的漲幅，持續匯集多頭人氣。