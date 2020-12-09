台幣連二升收28.51元續寫逾23年新高 新「雙防線」成形

資金行情持續發酵，新台幣兌美元匯價連二升，今 (9) 日盤中一度升逾 3 角，衝上 28.21 元，但央行尾盤進場調節，沒收大部分升幅，終場小升 0.6 分，以 28.51 元作收，續寫逾 23 年新高，且盤中 28.2 元、收盤 28.5 元的新「雙防線」格局儼然成形。

台北股匯市在熱錢簇擁下，維持雙漲走勢，新台幣兌美元今天開盤價為 28.3 元，午盤過後，最高來到 28.21 元，升值 3.06 角，顯示央行已不施行「逆市場」操作，適時放手，進場主要目的是穩定匯率，操作更加彈性，但又必須讓台幣升勢不至於太猛烈。

新台幣兌美元今天收在 28.51 元，升值 0.6 分，台北外匯市場成交值為 13.26 億美元，加上元太外匯總計成交值近 17.3 億美元。匯銀人士觀察央行動向，近來台幣匯率盤中守在 28.2 元關卡，收盤則被打回 28.5 元，是否出現新雙防線，引發市場關注。

隨著美元轉弱，離岸人民幣午盤強升，一度升破 1 美元兌 6.5 大關，創 2018 年 6 月下旬以來的新高，邁向 6.4 字頭時代，並帶動在岸人民幣走勢。

觀察其他非美貨幣走勢，韓元與台幣同步小幅收值，英鎊、澳幣、紐元大幅升值 0.5%-0.7%，歐元升 0.18%，泰銖及日圓則分別貶值 0.17%、0.02%。