券商平台Robinhood傳已選擇高盛 布局明年IPO

知情人士週二 (8 日) 表示，廣受散戶歡迎的券商平台 Robinhood Markets Inc.，已經選擇由高盛集團 (Goldman Sachs Group) 主導，為明年 IPO 進行準備，市場估值預計超過 200 億美元。

Robinhood 在 9 月進行了最新一輪私募融資，其估值為 117 億美元。要求匿名的消息來源表示，IPO 將會在 2021 年進行，但具體的時機和估值仍將取決於市場狀況。

Robinhood 和高盛拒絕置評。

根據 PitchBook 數據，到目前為止，Robinhood 已經從私人投資者那裡籌集了超過 20 億美元的資金。它的支持者包括 Andreessen Horowitz、紅杉資本和 Ribbit Capital 等風險資本投資者，以及說唱歌手 Snoop Dogg 和演員 Jared Leto 等名人。

總部位於加州的 Robinhood，由 Baiju Bhatt 和 Vladimir Tenev 於 2013 年創立，旨在使金融民主化。它的平台允許用戶進行股票、ETF、期權和加密貨幣交易，因免除佣金而廣受千禧一代散戶歡迎，今年疫情期間更出現明顯增長。

2020 年眾多科技股均尋求上市，包括數據倉儲公司 Snowflake Inc、數據分析公司 Palantir Technologies 和房屋租賃初創公司 Airbnb Inc 等等。