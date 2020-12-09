〈台股盤前要聞〉台積市值全球第十、聯發科將推旗艦晶片 今日必看重要財經新聞

台股盤前有八大重點，包括台積電市值躍居全球第十大緊追特斯拉，聯發科旗艦級 5G 晶片農曆年前問世，以及鴻海證實美洲廠區遭駭 ，以下是今 (9) 日必看重要財經新聞。

台積緊追特斯拉市值躍居全球第十大 差距不到 600 億美元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) ADR 周一大漲 2.6%，達 106.39 美元，再創新高，市值攀升至 5517 億美元，超越波克夏，成為全球市值第十大，緊追排名第九的特斯拉 (TSLA-US) ，雙方市值差距縮小至不到 600 億美元。閱讀全文...

聯發科旗艦級晶片農曆年前問世 後年 5G 滲透率將達 60%

聯發科 (2454-TW) 昨 (8) 日參與 IEEE 全球通訊會議，針對競爭對手啟動價格戰，執行長蔡力行指出，市場競爭一直存在，聯發科將持續布局高階至中低階產品，旗艦級晶片最快農曆年前問世，並看好 2023 年 5G 手機滲透率達 6 成。閱讀全文...

鴻海證實美洲廠區受駭 網路逐步恢復中

鴻海 (2317-TW) 昨 (8) 日證實，美洲廠區近日確實遭受網路勒索病毒攻擊，不過，受影響廠區網路逐漸恢復正常，對集團整體營運影響不大。據悉，駭客組織要求鴻海支付比特幣逾 3400 萬美元、約合新台幣 10 億元的贖金。閱讀全文...

華新科高雄設二新廠 MLCC、LTCC 各增產 1 成

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 昨 (8) 日召開法說會，公司認為，長期前景依然樂觀，未來被動元件供貨將持續緊張，因此也在高雄設立二新廠積極擴產，目前 MLCC(積層陶瓷電容) 產能已經提升 1 成，LTCC(低溫共燒陶瓷) 在明年首季單季產能也將提升逾 1 成，來到 9 億顆。閱讀全文...

金管會發首張純網銀執照 樂天銀行拔頭籌

金管會昨 (8) 日宣布，正式核准第一張純網銀營業執照，由國票金與日本樂天銀行合資的樂天國際商業銀行拔得頭籌，樂天銀行可以開始進行試營運後正式上路。閱讀全文...

金管會啟動資本市場三年大計 擬開放定期定額買美股

金管會昨 (8) 日宣布正式啟動「資本市場藍圖」，計畫預計為期三年，其中，研議明 (2021) 年開放證券商可以辦理以定期定額方式受託買賣外國有價證券，屆時投資人不只可以定期定額買台股，還可以定期定額買美股等外國股票。閱讀全文...

蔬菜、機票漲價 11 月 CPI 年增 0.09% 終結連九黑

主計總處昨 (8) 日公布今年 11 月消費者物價總指數 (CPI)，年增 0.09%，睽違 9 個月首度轉正成長，主要因蔬菜、機票及個人隨身用品價格上漲所致，但累計前 11 月平均 CPI，仍較去年同期跌 0.26%。若扣除蔬菜水果、能源後，11 月核心 CPI 年增幅達 0.78%。閱讀全文...

碩禾旗下鋰鐵電池打入中國電池大廠 明年營運將轉盈

碩禾 (3691-TW) 旗下轉投資芯和能源接單報捷，正極材料磷酸鋰鐵打入中國動力電池大廠，由於中國政策催出動力電池強勁需求，芯和啟動擴產、明年中產能將倍增，新產能更全被該客戶包走，隨著營收規模擴大，芯和明年營運將虧轉盈，碩禾母以子貴，轉投資認列虧損將同步收斂。閱讀全文...