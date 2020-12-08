內外資聯手敲進長榮 外資調節集中金融股、聯電

ㄡ台股今 (8) 日在台積電領軍下，漲 103 點收在 14360.4 點，但三大法人買超金額縮減至 58.54 億元，買超標的鎖定航運股長榮，、陽明，買超長榮高達 2.2 萬餘張，另外也買超面板雙虎，反手調節金融股與漲多的聯電。

三大法人外資與投信同步站在買方，其中外資買超 42.45 億元、投信買超 25.03 億元，自營商則賣超 8.94 億元。

外資買超個股鎖定航運與面板雙虎，長榮獲買超 2.7 萬張居冠，群創與友達分別獲買超 1.6 萬張、1.5 萬張，陽明獲買超 1.3 萬張，元大金與晶電則分別獲買超 1.3 萬張、1.2 萬張。

外資賣超標的主要鎖定金融股，新光金遭大舉調節 6.3 萬張，永豐金也遭外資調節 2.9 萬張，中環遭調節 1.3 萬張，華南金與彰銀也分別遭外資調節 8596 張、8359 張，先強漲多的聯電也遭調節 8133 張。

自營商買超前五大分別為元大高股息 1.2 萬張、國泰永續高股息 9138 張、元大 S&P 黃金正 2 獲買超 2359 張、長榮獲買超 2265 張、中興電獲買超 1938 張。

自營商賣超前五大分別為元大滬深 300 正 2 遭調節 9663 張、元大電動車賣超 4133 張，友達遭賣超 3625 張、鴻海賣超 3211 張、旺宏則遭調節 3100 張。

投信買超前五大個股分別為：鴻海 4748 張、群創 4478 張、長榮 3524 張、聯電 3472 張、華航 2801 張；賣超前五大分別為：友達 1.8 萬張、冠德 3777 張、華通 3126 張、台化 2921 張、開發金 1919 張。