鑽針廠尖點、凱崴11月營收同創今年新高

PCB 製程鑽針及鑽孔服務，受惠 5G 應用及載板需求提升，包括尖點 (8021-TW)、凱崴 (5498-TW) 11 月營收同創今年新高，同時，3 年前介入 PCB 代鑽孔業務的凱崴，明年更將進一步擴充兩岸代鑽孔業務規模。

凱崴今 (8) 日公布 2020 年 11 月營收為 1.29 億元，創今年新高，月增 5.89%，年增 26.8%，累計 2020 年前 11 月營收為 11.29 億元，年減 0.75%。

凱崴 3 年前發展 PCB 代鑽孔服務，包括雷射鑽孔及機械鑽孔兩大部分，服務據點在武漢、昆山、深圳及桃園，原屬廠外代鑽服務，公司規劃，明年展開進駐 PCB 業者廠區 (In House) 代鑽服務。

凱崴 2020 年獲利逐步成長，前三季稅後純益 6206 萬元，每股純益達 0.37 元。

尖點公佈 11 月營收 2.8 億元，創今年新高，月增 0.43%，年增 8.65%，累計 2020 年前 11 月營收為 26.91 億元，年減 0.92%。

尖點看好，包括手機及遊戲機都有新機種上市、PC 及 NB 相關產品市場需求也持續強勁，可望抵消其他產品應用需求減弱的壓力，預期鑽針及鑽孔能延續第三季動能。

尖點前三季營收為 21.33 億元，毛利率為 30.7%，年增 2.98 個百分點，稅後純益 1.78 億元，年增 12.92%，每股純益為 1.25 元。

尖點前三季鑽針占總營收 62%，尖點透過去瓶頸方式，將鑽針產能由每月 2100 萬支增加到 2300 萬支，增幅約 10%，2021 年將透過此增進產能效率方式持續擴充。