群聯在美科羅拉多州設研發中心 進軍企業級SSD戰場

記憶體控制晶片廠群聯 (8299-TW) 今 (21) 日宣布，在美國科羅拉多州布隆菲市縣 (Broomfield) 成 立 系 統 整 合 及 技 術 研 發 中 心 (SIE)，就近為當地企業級 SSD 客戶與夥伴，提供更完整且即時的技術支援與客製化服務，進軍企業級儲存一級戰場，間接爭取更多客戶訂單。

群聯董事長潘健成表示，科羅拉多州是美國儲存產業重鎮，國際級儲存產品相關公司及應用公司，均於科羅拉多州設有辦公室或研發中心，此次攜手策略夥伴客戶進駐科羅拉多州設立研發中心，雖然成本高，但也代表群聯持續增加研發支出，以維持技術領先的決心。

潘健成強調，此次在科羅拉多州設研發中心，顯示群聯進軍企業級 SSD 儲存市場的企圖心，將進軍企業級儲存一級戰場，實踐多年來對客戶的在地化服務承諾。

近幾年因雲端服務興起，使用者對於資料存取效能要求不斷上升，據市調機構資料，企業級伺服器加上企業級 SSD 市場規模，將於 2024 年達近 6000 萬套，對企業級 SSD 的規格也從 SATA 介面，逐漸往 PCIe 規格邁進。另一方面，伺服器應用需求愈趨多樣化，也使客戶對企業級 SSD 客製化需求持續增加。