和勤精機送件擬發行4億元CB 今年沖壓件廠首筆籌資案

和勤精機 (1586-TW) 擬發行可轉換公司債 (CB) 募集 4 億元資金，已向金管會送件，是台股沖壓件廠今年來首筆市場籌資案，主辦券商合庫證，依送件時程推估，最快 8 月底前完成募集。

和勤精機擬發行可轉換公司債 (CB) 募集 4 億元資金，分別為發行各 2 億元的有擔保及無擔保 CB，主要用途在償還銀行借款及改善財務結構。

和勤精機 2020 年 6 月營收 1.56 億元，月減 22.45%，年增 6.53%，第二季營收為 5.6 億元，季增 33.74%，年增 4.19%，上半年營收 9.79 億元，年增 1.41%。隨著硬碟機、電動車零組件需求的上揚，法人估計 7 月營收較 6 月上揚。

和勤 6 月營收較 5 月減少，是因硬碟客戶盤點與傳統淡季，不過汽車業務穩定成長，因此營收較去年同期增加；隨著汽車與硬碟步入傳統旺季，下半年起單月營收可逐月攀升，但受到全球疫情反覆影響，仍密切留意疫情的影響。

和勤精機汽車零件業務方面穩定增長，美系電動車大廠中國銷量大增，加上中國品牌車廠訂單成長，6 月汽車零件營收創下今年單月新高，以目前接單情況來看，下半年將逐月成長，有機會連續刷新今年單月新高紀錄；硬碟機構件適逢傳統淡季，客戶進行年度盤點，7 月起訂單回復平穩，今年持續受惠宅經濟效益，第四季為傳統旺季。

和勤下半年電動車大廠產品出貨將持續增加，以目前排定訂單狀況，光是客戶新車款的訂單出貨，汽車零件業務可逐月成長，若車市持續加溫，有助公司業績。