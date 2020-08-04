和勤精機7月營收回升 兩岸擴充產能明年全數到位

精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 第三季進入旺季，7 月營收 1.97 億元，月增 26%，年增 29.69%，主要在汽車零組件及硬碟應用金屬沖壓件拉貨動能提升，和勤為因應市場需求成長進行擴廠，兩岸新產能明年全數到位。和勤前 7 月營收為 11.76 億元，年增 5.25%。

和勤精機產能遍布兩岸，中國嘉興和新、淮安和新兩廠專注生產汽車、電動車零件，台灣新建的彰化全興廠則是集團總部，生產硬碟及自行車精密零件等高階產品，2019-2020 年兩岸資本支出金額達 14.4 億元，預期 4 年後的集團營收倍增。

其中，和勤中國嘉興和新廠第 5 車間擴產計畫，預計總投資金額約新台幣 5 億元，明年完工提升產能後，嘉興和新廠年產值將可拉高到 40 億元。

和勤精機台灣彰化全興廠則規劃投資金額 9.44 億元，包括購置彰化全興工業區既有的既有廠房作為擴產基地，其餘資金將陸續投入廠房增建、投資設新備，和勤精機為全興廠的擴充產能 2021 年完全開出，也正開發醫療與電子產品應用認證。

和勤擬發行可轉換公司債 (CB) 募集 4 億元資金，已向金管會送件，是台股沖壓件廠今年來繼聯德 - KY(4912-TW) 之後的第二件市場籌資案，主辦券商合庫證券。