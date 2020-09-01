和勤精機8月營收2.03億元創今年新高 看好汽車零組件旺季動能

精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (1) 日公告 8 月營收 2.03 億元，創今年新高，月增 3.18%、年增 21.23%；累計前 8 月營收 13.79 億元，年增 7.33％。和勤主管表示，中國車市銷量回到成長軌道，下半年進入傳統旺季，客戶訂單按計畫增量，電動車零件出貨將持穩增加。

和勤主管指出，汽車零件營收淨額已連續第三個月創今年新高，帶動公司下半年起營收呈現月增、年增雙成長，預計旺季效應可以持續到年底。

和勤 8 月兩大業務的營收分別為汽車零件 1.43 億元，占比 69.38％；硬碟機構件 (VCM Plate)5300 萬元，佔比 25.96％。汽車零件業務方面持續穩定成長，美系電動車新增零件供應已開始量產出貨，加上原本零件增量，電動車零件出貨逐月成長；此外，中國車市回溫，尤其疫情高峰過後以及水患的災後換車需求，下半年中國汽車消費預期將更為熱絡，和勤汽車零件營收淨額自 6 月起，已連續三個月創下今年單月新高，預計能持續走高至年底。

硬碟機構件以雲端伺服器硬碟機種為主，雖然硬碟（HDD）產業規模縮減，和勤的硬碟機構件業務營收減少，但產品組合轉向偏重高階機種，有助毛利率提升。

和勤近年逐步調整產品組合，成效在今年明顯展現，上半年平均毛利率 21.29％，較去年同期大增 8.95 個百分點；第二季單季毛利率 22.40％，不僅是連續三季提升，更創近三年單季新高，公司表示，隨著低毛利產品陸續結束出貨，公司產品組合結構持續優化，下半年的毛利率還會再向上攀升。

和勤也持續擴大與電動車大廠合作，除目前全球獨供的零件出貨隨著電動車銷售成長，2021 年可望再增加供應新零件品項。在中國車市部分，和勤產品的終端客戶涵蓋各大合資品牌車廠，今年合資車廠一度因疫情面臨海外供應鏈斷鏈危機，為分散風險，過去車廠由海外進口的零件已規劃要在地化生產因應，和勤在疫情和緩後，已接到多項產品開發案件並著手進行開發，預計未來 1、2 年內將陸續發酵。