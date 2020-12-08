〈台股盤前〉法人籌碼鬆動見結帳跡象 處偏多整理格局

台股指數昨 (7) 日上沖下洗一度有回測平盤意味，但終場仍大漲 124.16 點，收在 14256.6 點，成交值放大至 3353.9 億元，隨著美股漲跌互見，但費半、那指指數仍同步刷新歷史新高，法人認為，多頭氣勢仍強勁，指數驚驚墊高仍可期，不過，由於外資已見籌碼鬆動、見年底結帳跡象，甫開盤的日韓股處小跌整理，預料將先處區間整理格局。

三大法人合計在集中市場賣超 86.6 億元，其中，外資賣超 69.1 億元，自營商賣超 22.5 億元，且為連 3 賣，僅投信買超 5.05 億元。

美股方面，道瓊指數下跌 148.47 點或 0.49%，收 30,069.79 點；標普 500 指數下跌 7.22 點或 0.20%，收 3,691.90 點；那斯達克指數上漲 55.71 點或 0.45%，收 12,519.95 點；費城半導體指數上漲 13.58 點或 0.49%，收 2,806.61 點。

儘管道瓊自上周歷史新高回落跌近 150 點，但仍穩守 3 萬點大關，而特斯拉、台積電 ADR 再創歷史新高，帶動費半、那指齊刷歷史新高。

消息面上，財政部公布 11 月出口達 319.9 億美元，年增 12%，更創單月次高；而傳產貨品除礦產品、紡織出口仍是負成長，表現普遍回溫，但若以台幣計算，傳產類中僅塑橡膠及其製品、機械兩類維持正成長，反映台幣強升對傳產的負面衝擊。

央行無預警祭出房市針對性審慎措施，並首次對餘屋貸款採取管制措施，以避免建商利用銀行資金囤房。

台塑四寶公布 11 月合併營收共 1021 億元，雖年減 6.5%，但呈現連 3 月上升，並重返單月營收千億元大關。

佳世達決議為將以每股 45 元，公開收購聚碩 20.2% 股權，溢價 8.4%，加上原本持股，佳世達持有聚碩股權將達 55.2%。

整體來看，法人認為，近期投信於年底結帳跡象明顯，而外資買超趨緩也反映逢高獲利調節，惟券資比仍維持相對高檔，加上美股驚驚走高，軋空行情仍可望延續。