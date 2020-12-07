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台股創高後多空交戰漲勢收斂 三大法人賣超84.48億元

台股創高後多空交戰漲勢收斂 三大法人賣超84.48億元。(圖：AFP)
台股創高後多空交戰漲勢收斂 三大法人賣超84.48億元。(圖：AFP)

在資金行情帶動下，台北股匯今 (7) 日雙漲，台積電、聯電、鴻海等電子權值股領軍衝鋒，記憶體、LED 及鴻家軍等中小型股也獲買盤青睞，終場指數上漲 124 點，收在 14256 點，續創歷史新高，三大法人多空交戰後，合計賣超 84.48 億元，外資再度轉為賣超。

加權指數終場成交值放大至 3300 億元之上。觀察籌碼面，外資今日再度轉買為賣，共計賣超 66.8 億元；投信則買超 4.85 億元；自營商與外資同調均站在賣方，賣超 22.52 億元，三大法人合計賣超 84.48 億元。

鴻海 11 月營收改寫歷史新高，今日發動落後補漲行情，股價大漲逾 6%，最高來到 88.1 元，歷經 95 個交易日完成填息，市值也重返 1.2 兆元之上。鴻家軍氣勢如虹，包括鴻準、廣宇、榮創、訊芯 - KY、天鈺皆大漲逾半根停板，建漢、台揚、乙盛 - KY、中揚光等表現也都相當強勢。

盤面上，以半導體、電子族群最為強勢，權王台積電漲逾 2%，終場以 514 元作收續寫新高；聯電近期漲勢凌厲，今日更大漲逾 5%，站上 50 元大關；其他權值股包括世界、微星、廣達、仁寶、和碩、祥碩等也有 2-5% 的漲幅。

記憶體族群仍吸引資金進駐，華邦電獲外資看好調升目標價，今日股價亮燈漲停，旺宏也漲近 2%。LED 族群啟動落後補漲，晶電股價一度大漲逾 3%，但終場漲勢收斂；其他包括光鼎、光鋐、光磊、隆達等漲勢也不俗。

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