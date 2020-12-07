【日盛投顧】指數續創新高

◆盤勢分析

1. 周一台股指數早盤開高後，雖然盤中略見賣壓，但在鴻海集團股、2330 台積電等晶圓代工股強勢帶領下，指數終場收漲 124.16 點，以 14，256.60 點作收，漲幅為 0.88%，目前持續站穩在 5 日線 (14，048 點) 之上，成交金額則為 3336.90 億元，籌碼方面，周一三大法人合計賣超 84.48 億元：外資賣超 66.82 億元、投信買超 4.86 億元、自營商賣超 22.52 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周一大盤量能達 3，300 億，呈價漲量增格局，仍屬多方結構。

(2)均線：指數周一持續守穩在所有均線之上，目前以 5 日線 (14，048 點) 作為短線支撐。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，但 K、D 值皆達 80 之上，短線偏多但仍須提防獲利了結賣壓。

3. 櫃買指數周一終場下跌 0.37%，收在 179.64 點，回測 5 日線 (179.54 點)，近日留意 5 日線能否站穩。

4. 觀盤重點：市場對 2021 年經濟復甦動能抱持期待，投資人情緒持續樂觀，近日隨 10 月份營收陸續公告，預期營收成長股可望在本周吸引資金目光，惟須留意到，周一櫃買指數並未收紅，目前類股輪動快速，短線上應避免過度追高，投資組合建議適度分散為宜，後續選股方面，可留意低基期權值、鴻海集團股、台積電概念股、蘋概、顯卡、運動風等。

結構鴻海集團股、晶圓代工領漲

1. 鴻海集團股: 2317 鴻海在 iPhone12 新機拉貨帶動下，月營收達 6813 億元，月增 11.24%、年增 13.06%，創單月歷史新高，周一 2317 鴻海股價帶量上漲，相關鴻海集團股亦受資金關注，包括 4961 天鈺、3580 友威科、5243 乙盛 - KY、3437 榮創，以及挾帶蘋果題材的 2354 鴻準、6456GIS-KY、4958 臻鼎 - KY 皆同步上漲。

2.NORFlash: 外資法人預測在終端需求轉強、通路去化速度快於預期的背景下，明年第一季起 NORFlash 報價漲幅高於預期，激勵 2344 華邦電、2377 旺宏周一股價走強。

3. 台積電概念股: 2330 台積電研發與擴產帶動資本支出金額成長，相關設備、廠務工程、材料供應商持續受惠，周一 6532 瑞耘、3374 精材、3131 弘塑、1773 勝一、2404 漢唐股價同步上漲。

4. 顯卡: 宅經濟需求有利顯卡、板卡出貨維持在高檔水準，2377 微星雖然受到載板、電源 IC 等缺料影響，但預期需求將遞延至 2021 年上半年釋放，而 2376 技嘉在積極追料下，Q4 業績可望持平 Q3，另外，市場對 2377 微星、2376 技嘉明年股息政策抱持正向看法。