【安聯投信】疫苗正面消息激勵 全球多數股市資金淨流入

英國批准疫苗正面消息刺激股市走高，但因川普可能加大對中制裁以及重要就業數據不如預期，全球股市樂觀保守情緒並存。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除美股及已開發歐股小幅淨流出外，全球多數股市包括新興市場、拉美中東等皆迎來資金淨流入，其中亞洲不含日本股市淨流入金額來到 40.65 億美元，居全球股市之冠。

安聯投信表示，英國政府近日正式宣布批准輝瑞所生產的新冠肺炎疫苗，並預期於近期內可開始施打，美國政府方面對批准進度也持樂觀態度，相關正面訊息激勵風險性資產表現，雖有最新非農就業數據低於預期、美中緊張關係可能再起等利空消息環伺，但美股四大指數包括標普、那斯達克、費半及道瓊上周仍等齊寫新高，市場風險情緒整體仍偏向正面。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，隨著疫苗訊息帶動市場風險情緒轉佳，風險性資產近期表現正向，美股各指數也陸續繳出創高佳績。然而除了股票外，兼具股票與債券資產特性的可轉債今年以來其實也有不錯表現，其中又以經濟基本面穩健、企業多為產業龍頭的美國市場可轉債為佳，值得投資人關注。

謝佳伶表示， 可轉債在平時除可享有債券包括到期取回本金、獲得債息收益與跌至債券底價便可止跌的特色外，在市場出現較大震盪時，上漲超過其設定之轉換價格後可轉為股票資產賣出，獲取資本利得，且無上檔空間限制，可以說在充分參與市場成長的同時，下檔卻仍獲得一定保護，

謝佳伶表示，從 1988 年初（1 月）至 2020 年 9 月間超過 30 年的時間內，全球經歷了包括網路公司泡沫化、金融海嘯、10 年最長牛市及新冠肺炎等重大多空事件，在此期間美銀美林可轉債平均年化報酬率約為 10.33%，緊跟同期間標普 500 指數約 10.7% 的表現；但同時年化波動卻僅有約 11.46%，較標普指數的 14.44% 明顯為低，資產整體風險調整後報酬明顯為佳。

謝佳伶建議，雖整體市場情緒在疫苗利多及經濟復甦推動下偏向正面，但在美國疫情近日仍嚴峻、新一輪財政刺激政策尚卡關以及美國可能對中國祭出新一輪制裁等利空仍壟罩的前提下，建議在投資可布局美國可轉債，並再納入包括美國成長股、高息債等不同資產組成多重資產，進一步強化資產整體向上成長、下檔空間保護的特性，隨時準備好應對多空難測的市場環境。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在科技股帶動、展望樂觀及充沛資金推動下，台股於上周收盤時正式突破萬四關卡，再寫歷史新高。分析近期盤勢，廖哲宏指出，營收表現較佳的個股股價都有表現；進一步來看，未來展望看好的企業，股價也已陸續反應樂觀預期，此現象呼應了上半年雖因疫情影響產能，造成供給時間減少，但市場需求其實沒有消失，而是在遞延到下半年後重新浮現，並陸續反映於股價表現上。

展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，根據研究推估，台股上市櫃公司今年整年獲利有望成長約 17.9%。往後到 2021 年第一季，雖成長率可能為整年中相對最低者，但因受惠於今年第一季的低基期效益，明年第一季年比成長幅度則有望大幅成長，且根據目前推估數據來看，明年在經濟持續復甦下，各季獲利有望皆為正數，展望正向。

【安聯投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金 (AGIF) 及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付 (AMg2 級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如 AMg、BMg 級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境內配息型基金受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣 300 元、未達美元 100 元、未達人民幣 600 元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息型受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。