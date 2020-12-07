〈京元電展望〉華為空缺測試產能全被其他客戶包走 明年Q2營收衝新高

測試大廠京元電 (2449-TW) 近期受惠客戶需求強勁，先前華為旗下海思空缺的產能，已全被其他客戶包走，12 月起調配後的新產能也正式開出，明年第一季營收將淡季不淡，可望持平今年第四季，第二季也有機會挑戰單季新高，超越今年第二季寫下的紀錄。

京元電先前主要承接海思 5G 基地台與其他晶片測試業務，受到華為禁令生效影響，海思也無法取得晶圓產能供應，京元電 9 月後開始加速測試平台轉換，將相關設備移回台灣，轉接其他客戶測試訂單。

供應鏈指出，近期京元電大客戶聯發科 (2454-TW) 5G 處理器、WiFi 6、電源管理晶片等銷售暢旺，加上產能布局時程早，取得相對足夠的晶圓產能，因此加大對後段主力測試廠京元電下單力道，華為海思空出的產能全數被包走，12 月起稼動率將恢復旺季水準。

此外，由於 5G 手機晶片向下相容 4G，晶片測試需涵蓋過去 4G 檢測內容，加上獨立組網與非獨立組網技術，晶片測試時間是 4G 的四倍，同時又有 WiFi 6 規格提升，導致測試產能供不應求。

京元電指出，原先預期，今年海思占公司營收比重將達 20% 以上，不過第四季起海思營收歸零，占全年營收比重降至 15%，目前已完成測試平台轉換，新產能將由其他客戶補上。

展望明年，京元電看好，隨著 5G 商轉服務範圍擴大，各類應用不斷展開，帶動 HPC (高效運算) 、IOT (物聯網) 裝置興起，加上晶圓往先進製程發展，封測業大者恆大趨勢確立，有助公司接單，預計明年海思營收缺口對公司影響將全數消散，年營收可望成長，明年營收續創新高。