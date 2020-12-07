〈陸股盤後〉銀行股攪局 上證跌最重 收黑0.8%

美股頻創新高之際，陸股表現卻是兩樣情，周一 (7 日)A 股三大指數開低震盪，整體表現仍無法脫離下半年以來的盤整走勢。即便中國持續交出亮眼的經濟數據，如 11 月份 PMI、出口等，但對於市場信心的提振有限，成交金額也只保持在 7000 多億人民幣的水準，與前一個交易日變化不大。

銀行類股成為今日上證的拖油瓶，主要受到產業利空消息不斷的影響，外資認為中國大型銀行恐面臨更嚴格的監管，以及中國銀行因「原油寶」事件被主管機關重罰 5050 萬人民幣。

盤面上，休閒服務類股表現最強，類股指數大漲 3.26%，此外農林牧漁、電氣設備類股漲幅也逾 1%；而銀行、非銀金融、疫苗、新能源汽車等類股跌幅較大。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指走勢較為疲弱，下跌 0.81%，報 3416.60 點；深證成指下跌 0.38%，報 13973.48 點；創業板指小跌 0.16%，報 2726.48 點。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 11.6 億元，其中滬股通買超人民幣 8.65 億元，深股通賣超人民幣 20.25 億元。

產業消息

外資預期中國 6 大公股行庫在內的 8～13 中資銀行將被納入中國重要系統性銀行內，因此將面臨更嚴格的資本適足率及槓桿比率等要求，恐導致貸款成長減速以及下調分紅等壓力。利空消息導致銀行類股走跌，招商銀行大跌 3%、建設銀行下挫 2.4%、工商銀行下跌 2.3%、農業銀行下滑 0.9%。

中芯國際宣布旗下子公司將與中國政府基金共同成立合資企業，業務範圍包含從 IC 設計到封測等一條龍式的半導體產業鏈，不過主要仍著重在 12 吋代工與封測業務，中芯國際大漲 3.7%。

法人觀點

中信證券認為，A 股正處於跨年的輪動緩漲期，除了順週期產業外，投資人還可以關注年底前的兩條題材：第一是周期行情的擴散，從工業品漲價傳導至其它景氣復甦但上漲落後反應的族群；第二是年末法人作帳行情，今年大漲的主題式基金可能會出現調整類股群比重的現象。

海通證券則預測，企業業績仍在，這波牛市還沒到盡頭，現階段投資人要有耐心。這波牛市雖然已走了約兩年，但相對過去經驗來看漲幅不大。過去滬深 300 牛市最低漲幅 137%，這次只有 73%。過去牛市高點對應基本面和情緒面高點，這次基本面回升要持續到明年下半年，情緒指標才位於牛市高點的 60%，因此牛市格局未改變。中短線可留意金融股，中、長線則是科技和內需。

