疫情衝擊 今年台新聖誕祭擴大規模給大家打氣

隨著國人最期待的聖誕節即將到來，全臺各主要人潮聚集地的聖誕布置陸續搭建完成，提前營造出濃濃聖誕氛圍。上週五 (4 日) 台新金控在臺北市仁愛圓環旁的總部大樓進行聖誕點燈活動，在台新金控董事長吳東亮帶領下，與現場數百位民眾手拿絢麗氣球，一起倒數並齊喊「i(愛)在台新」，共同點亮高達 15 米並以全 LED 燈打造而成的絢麗聖誕樹，搭配著台新金控前的幸福拱門、光廊城堡等大型聖誕布置，讓現場參與的民眾驚呼連連。聖誕樹上的數萬顆 LED 燈隨著優美音樂變化展演 3D 特效動畫，將台新金控總部大樓點綴得光彩亮麗，熱鬧非凡。

(圖: 台新銀行提供)

台新金控董事長吳東亮親自主持點燈儀式時開心的表示，台新金控每年都設計製作不同主題的聖誕布置為臺北市及市民增添聖誕氣氛，今年全球各地及大環境都受到疫情影響與衝擊，臺灣也同樣受到影響，大家都度過了比較辛苦的一年，因此，我們希望在這歲末節慶的時候能透過聖誕喜慶的氛圍帶給大家更多的溫暖及更多愛的感受。並特別感謝臺北市政府觀光傳播局支持與幫忙，協助將「2020 台新聖誕祭」的布置首度延伸至台新金控前方圓環的安全島，一起與台新打造美麗的圓環造景，共同為振興東區及仁愛圓環商圈盡一份心力。

(圖: 台新銀行提供)

吳東亮特別指出，今 (2020) 年，台新金控特別以「i(愛)在台新」為主題，i 除了表達「愛」之外，也代表台新的核心價值中的「Innovation(創新)」。台新積極推動數位創新的精神，不論是在數位金融商品的領域之外，或是在今年的聖誕樹佈置上都充分展露無遺，今年最大的創新就是改變以往的傳統聖誕樹，設計出全臺最大、依附在大樓牆面上的 LED 燈立體聖誕樹，樹上可以呈現出多款令人驚艷的 3D 特效動畫，歡迎大家多多來與它拍照打卡、當網美，把聖誕祝福分享出去！而另一個創新就是特地將光廊城堡結合台新 Richart Life APP，要讓大家體驗生活金融生態圈的便利！在光廊之中佈滿了圓環周邊商戶以及台新合作夥伴的 Logo，共串聯全臺 3,000 多家商戶，如全家便利商店、王品集團等知名連鎖企業。巧妙運用 Richart Life APP 的整合及便利特點，讓民眾掃 QR Code 即可輕鬆享有日常生活中的食、衣、住、行相關專屬優惠，無論是親臨現場或是身處於北中南各地的民眾們，可透過 Richart Life APP 獲得優惠劵，優惠券價值總額超過萬元。

今年台新金控除了聖誕點燈之外，也同在總部的 2 樓舉辦聖誕派對，邀請社褔團體、街坊鄰里、同仁眷屬及幼兒園小朋友同樂。聖誕派對提供每位小朋友一份 YBO 聖誕存摺，存摺裹面有 Richart 的 R 幣，小朋友可在派對中使用 R 幣進行互動遊戲，過關後將可獲得台新 Point，遊戲完成後可用自己賺取的台新 Point 兌換喜歡的小禮品，貼心的活動設計可讓小朋友學習到理財概念，寓教於樂。「2020 台新金控聖誕祭」活動期間，民眾透過下載 Richart Life APP 並完成登入與綁定台新信用卡，可獲得台新 Point 點數並參加抽獎。奬項內容包含 Apple iPhone 11Pro、iPad Air 與台新刷卡金一萬元等。另即日起至 2021 年 1 月 3 日止，「台新優惠市集」Facebook 粉絲團將不定期推出聖誕加碼活動，可愛聖誕小禮品到台新 Point 千元點數大方送，民眾務必密切追蹤，千萬不要錯過「2020 台新金控聖誕祭」驚喜好禮。

2020 台新聖誕祭活動網站：https://tsbk.tw/397u5t/

詳細活動辦法與活動說明請參閱 Richart Life APP 台新聖誕祭優惠劵活動說明。