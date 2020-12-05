脫歐談判宣告暫停 英相強生、歐盟主席馮德萊恩緊急會談 

英歐貿易談判進入最後攤牌階段，但雙方在漁業等三個癥結點的歧見仍深，周五 (4 日) 雙方代表突然宣布暫停磋商，將由歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 和英國首相強生在周六下午通電話對談，以挽救談判並在期限前促成協議。

歐盟談判代表 Michael Barnier 和英國代表 David Frost 透過聯合聲明說：「歷經過去一周在倫敦的緊密磋商，我們都同意雙方在公平競爭環境、管理和漁業方面嚴重分歧，未達成協議的條件。」

英歐談判代表會各自和元首馮德萊恩、強生簡報談判現況，馮德萊恩和強生將在周六下午對談。

知情人士透露，強生和馮德萊恩會談將環繞在法國提出有關英國水域捕撈權的議題上。目前大多數魚群可在英國水域以及其他歐盟或歐洲沿海國家間共同捕撈，英國希望保有完整的漁業控制權，但歐盟希望可以繼續進入英國水域捕撈。

英國 12 月 31 日脫離歐盟的期限剩下不到四周，和歐盟的貿易協商進入最後攤牌時刻，但法國警告若協議威脅到法國的捕撈業將予以否決之後，歐盟提出新要求，導致談判再度遇挫。

周五談判宣告觸礁之後，英鎊兌美元從 1.3475 貶至 1.3425 美元，英鎊兌歐元也走軟，報 90.35 便士。

本周稍早市場仍對英歐貿易協商抱持樂觀期許，在美元疲軟的背景下，英鎊曾攀升至兩年半高點。

投資人如今把英歐達成貿易期限的希望，放在 12 月 10-11 日的歐盟虛擬高峰會上。