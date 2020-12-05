台壽保攜手銀享 贊助史丹福長壽中心設計競賽亞洲區大賽

中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽已連續第四年與銀享全球社會企業共同策劃「2020－2021 史丹福長壽中心設計競賽亞洲區大賽」，於 12 月 5 日（六）假台北市集思交通部國際會議中心舉辦決賽暨頒獎典禮，今（2020）年因全球疫情肆虐，以「疫後曙光！設計新世界」為題，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），由台灣人壽總經理莊中慶親自頒獎肯定本屆三支決賽優勝團隊外，並支持贊助參加明（2021）年史丹福長壽中心所舉辦的全球大賽全程旅費。

今年決賽最佳團隊由「當我們曆（Live）在一起」、「AirHome」及「銀色大門 - 老人送餐平台」脫穎獲勝，將接受由銀享全球召集的業師團進行客製化輔導後，迎接明年赴美參賽的挑戰。

「2020－2021 史丹福長壽中心設計競賽亞洲區大賽」，是決戰勝出前往美國史丹福長壽中心參加全球賽事的前哨戰，今年由來自台灣、香港和中國等共多達 52 件報名作品，設計與創意均相當驚艷，經過激烈初賽評選，入圍團隊於決賽時更是必須全程英文提案，及展現經業師輔導優化後的作品模組，爭取到進入決賽團隊，都能獲得來自不同領域的評審及不同行業的銀世代代表，提供創意上不同面向的回饋，讓作品在青銀共創、世代經驗交流中增加落地成真的可能。台灣人壽更加碼一筆持續研發設計的補助金，提供給本屆亞洲區大賽且入圍明年全球大賽的作品，鼓勵團隊往全球大賽邁進。

台灣人壽自去（2019）年開始，即鼓勵全球大賽優勝團隊的創新作品商品化，為讓創意化為真實，也媒合社福夥伴，在合適的社區據點落地應用，邀請許多長輩實際使用，獲得長輩使用後意見回饋，提供設計團隊進行優化，盼將創意轉化為社會影響力，帶動更多人共同關注社會議題，產生正向循環，並提供給社區，成為能真正幫助更多人的產品。

企業永續發展與社會穩定密不可分，台灣人壽莊中慶總經理於頒獎典禮上表示，這場疫情為全球許多地方帶來分離、傷痛，甚至是死亡，卻也因疫情，人類活動減少，地球得到喘息的機會，並重新省思各種環境保護、生物多樣性、氣候變遷等永續議題，在環境永續的目標下，該如何勾勒人類與大自然和平共存的新世界，而高齡是全球所共同面臨的社會問題，我們希望能透過這個競賽，展現台灣在國際舞台上的高齡新曙光。