〈和碩法說〉擬斥1.5億美元印度設廠 不排除赴美可能性

代工廠和碩 (4938-TW) 今 (12) 日召開法說會，總經理廖賜政表示，董事會通過將斥資 1.5 億美元 (約新台幣 42.77 億元) 赴印度設廠，去年投資的越南廠本月也開始量產，未來不排除因應客戶在地製造、在地生產需求，評估赴美國設廠可能。

廖賜政表示，赴美國布局是因應客戶希望有在地供應鏈，降低多數產品從亞洲或其他生產基地運送至美國時程，和碩目前在全球已有 11 個生產據點，近年投資包含去年投資印尼，今年投資越南、印度等。

和碩年中才宣布將在印度設立子公司計畫，不到半年時間，今日進一步宣布，將投資 1.5 億美元 (約新台幣 42.77 億元) 在當地設廠，廖賜政表示，投資印度是和碩未來長期方向，但因碰上疫情，對建廠運作時程仍保守，估投產時程最快要到明年下半年或後年，產品視客戶需求調整。

既有投資方面，廖賜政表示，不排除再增加投資印尼、越南，其中，印尼主要生產網通產品，越南廠本月也順利投產，主要生產 IoT、消費產品等，未來也計畫導入生產通訊產品。

和碩加速全球布局腳步，廖賜政強調，和碩配合客戶需求做全球產能調整，並不是以分散中國產能為目標，也沒有中國、非中國生產比重的目標，因為隨時間、各地產能陸續投產後，比重將動態調整。