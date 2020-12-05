〈熱門股〉併購利多激勵 環球晶周漲3成登歷史新高價

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 擬併購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG，受此利多消息激勵，本周股價走勢凌厲，周一 (11 月 30 日)、周二 (12 月 1 日) 均以漲停價作收，周五 (4 日) 終場收在 665 元，改寫歷史新高價，股價周漲幅達 30.9%。

環球晶於 11 月 30 日宣布，與德國矽晶圓大廠 Siltronic AG 正在就達成商業合併協議 (BCA) 進行最終階段協商，環球晶擬以每股 125 歐元、相當於溢價 48%，公開收購 Siltronic 流通在外股份，雙方預期於 12 月第二週，在取得 Siltronic 監事會及環球晶董事會核准後，進行 BCA 簽署。

待收購完成後，環球晶市占可望達 30%，超越勝高，躍居全球第二大矽晶圓廠，並逼近第一名日本信越 (Shin-Etsu) 的 33% ，排名坐二望一，同時，在大廠整併下，有利產業秩序發展與矽晶圓價格穩定。

展望明年，環球晶看好，市場供需將更趨於健康，而環球晶包括 8 吋與 12 吋，整體 ASP 也會較今年提升。

環球晶 10 月自結稅後純益 9.04 億元，年增 14%，每股純益 2.08 元；前 10 月稅後純益 105.7 億元，每股純益 24.29 元。

環球晶日 K 線圖



