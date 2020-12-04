基士德-KY 11月營收衝高到2.1 億元 改寫歷史次高紀錄

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW) 第四季獲急單湧入挹注，今 (4) 日公布 11 月營收為 2.1 億元，創歷史次高，月增 8.53%，年減 0.72%，前 11 個月營收為 16.47 億元，年減 8.37%。

基士德 - KY 持續整合水處理程序技術、設備應用及 AIoT 技術的優勢，逐步受市場肯定，今年台灣遭逢 56 年來大乾旱，大陸年中澇災成患，水資源治理已成國安要素；加上全球 ESG 發展成顯學，基士德聚焦環保市場，深耕水處理技術，公司發展在對的趨勢上，未來成長展望持續樂觀。

基士德 - KY 累計今年前三季營收 12.44 億元，毛利率 40.1%，年增 1.49 個百分點，前三季稅後純益為 1.32 億元，年減 22.6%，每股純益為 3.92 元。

基士德 - KY 主管強調，今年營收逐季攀高，第一季營收 2.49 億元，第二季達 4.94 億元，第三季再成長至 5.01 億元，第四季因中國大陸水患消退及疫情減緩，經濟活動恢復，急單湧入，營收有機會再攀高。

基士德 - KY 現有江蘇揚州廣陵廠，為在中國市場設計的最早生產線，使用超過 20 年，最近由於廣陵區城區擴大因此必須遷移，基士德擬在揚州槐泗鎮購入 23 畝的土地建廠。

同時，基士德在浙江平湖第二期廠房設廠工程已取得 24 畝土地，已在 10 月動工，投資金額 為 3.5 億元，預計 2022 年完工投產。