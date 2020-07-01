基士德斥6億元在江蘇及浙江兩地設新廠 2022年投產

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW) 今 (1) 日正式敲定在揚州的新廠投資計畫，連同在浙江平湖的二廠興建計畫，預計將至少投資高達 6 億元資金建置產能，預計兩處新產能將在 2022 年開出。

基士德現有江蘇揚州廣陵廠，為基士德在中國大陸市場設計的最早生產線，是租用的廠房，使用超過 20 年，最近由於廣陵區城區擴大因此必須遷移，基士德今天通過，將在揚州槐泗鎮購入 23 畝 (1.53 萬平方公尺) 的土地建廠，預計今年下半年取得土地並動工，工期約 18 個月，投資金額約 2.5 億元；基士德主管指出，預計槐泗鎮新廠完工可與廣陵廠動遷進度相銜接。

另外，基士德主管指出，浙江平湖第二期廠房設廠工程已取得 24 畝土地，將在下半年動工，投資金額 3.5 億元，2022 年將完工投產。

基士德主管表示，去年中國市場受貿易戰影響，但公司營收及獲利仍持續成長，環保市場在中國發展趨勢並未改變。

基士德去年成立台灣分公司，並與成功大學合作設立研發中心，積極整合台灣資源，發展智慧水務及水資源回收等業務，並為前進東南亞做準備。此波疫情結束後，預估智慧水務市場將加速發展，基士德在此領域已有完善布局，未來智慧水務相關業務有機會獲得具體進展。

基士德每股將配發 4.56 元現金，將在 7 月 13 日除息交易。