基士德Q2營收4.94億元季增98% 看好第三季訂單

基士德 - KY (6641-TW) 今 (4) 日公布 6 月營收 1.63 億元，月增 15.5%，年減 5.9%，6 月有出貨遞延，加上新台幣匯率升值，基士德主管指出，第三季為傳統旺季且目前手中掌握訂單情形不差，預期在市場大環境轉佳時，能有顯著成長。

基士德 6 月營收 1.63 億元，月增 15.5%，年減 5.9%，第二季營收為 4.94 億元，季增 98.63%，年減 2.21%，上半年營收 7.43 億元，年減 17.45%。

基士德主管指出，新台幣強力升值下，對於基士德營收表現相對不利，就原人民幣營收計算，6 月營收人民幣 3864 萬元，還較去年同月成長 1.33%，但換算成新台幣，營收為 1.63 億元，年衰退 5.9% 。

即使目前新台幣可能在第三季回貶，基士德第三季手中訂單量也足，但就現有中國外在環境還有北方疫情、東南省分水患等干擾，基士德努力在第三季推升營運追回上半年流失的營收，讓全年營收可衝刺到 20 億元，公司主管指出，此時對外在市場環境變化持續審慎因應。

基士德每股將配發 4.56 元現金，將在 7 月 13 日除息交易。

基士德正式敲定揚州新廠投資計畫，連同在浙江平湖的二廠興建計畫，預計將至少投資 6 億元資金建置產能，兩處新產能將在 2022 年開出。

基士德現有江蘇揚州廣陵廠，為基士德在中國大陸市場設計的最早生產線，是租用的廠房，使用超過 20 年，最近由於廣陵區城區擴大因此必須遷移，基士德今天通過，將在揚州槐泗鎮購入 23 畝 (1.53 萬平方公尺) 的土地建廠，預計今年下半年取得土地並動工，工期約 18 個月，投資金額約 2.5 億元；基士德主管指出，預計槐泗鎮新廠完工可與廣陵廠動遷進度相銜接。

另外，基士德主管指出，浙江平湖第二期廠房設廠工程已取得 24 畝土地，將在下半年動工，投資金額 3.5 億元，2022 年將完工投產。