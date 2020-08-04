基士德施工受降雨及天候影響 7月營收降至1.45億元

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW)， 今 (4) 日公布 7 月營收 1.45 億元，月減 10.93%，年減 24.24%，基士德主管指出，第三季為傳統旺季，目前手中掌握訂單情形不差，原預期在市場大環境轉佳時，能有顯著成長，但受施工區域天候、水患影響營收表現。

基士德 7 月營收 1.45 億元，月減 10.93%，年減 24.24%，2020 年前 7 月營收為 8.88 億元，年減 18.65%。

基士德第三季手中訂單量足，但現有中國外在環境還有北方疫情、東南省分水患等干擾，基士德力拼第三季營運可追回上半年流失，讓全年營收可衝刺到 20 億元，但實際 7 月營收不如預期，主要原因在天候及水患造成工程進度落後，不過，基士德產線未受影響；公司主管指出，此時對外在環境變化持續審慎因應。

基士德董事會已敲定揚州新廠投資計畫，連同在浙江平湖的二廠興建計畫，預計將至少投資 6 億元資金建置產能，兩處新產能將在 2022 年開出。

基士德現有江蘇揚州廣陵廠，為基士德在中國大陸市場設計的最早生產線，是租用的廠房，使用超過 20 年，最近由於廣陵區城區擴大因此必須遷移，基士德今天通過，將在揚州槐泗鎮購入 23 畝 (1.53 萬平方公尺) 的土地建廠，預計今年下半年取得土地並動工，工期約 18 個月，投資金額約 2.5 億元；基士德主管指出，預計槐泗鎮新廠完工可與廣陵廠動遷進度相銜接。

另外，基士德主管指出，浙江平湖第二期廠房設廠工程已取得 24 畝土地，將在下半年動工，投資金額 3.5 億元，2022 年將完工投產。