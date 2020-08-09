基士德Q2獲利估雙增 新生產線建置同步動工

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW) 今年營收衝刺突破 20 億元， 第二季營收 4.94 億元，季增 98.63%，年減 2.21%，在有利的出貨結構下，獲利將較上季與去年同期倍增，上半年每股純益估落在 2.32 元以上；基士德也將增設江蘇揚州、浙江平湖新生產線。

基士德今年第一季因疫情封城、停工干擾，營收降至 2.49 億元，第二季營收竄升到 4.94 億元，季增 98.63%，年減 2.21%，上半年營收 7.43 億元，年減 17.45%。第二季獲利將呈現季增及年增，估將超越去年第二季的 6415 萬元，季增 3.53 倍，單季每股純益 1.9 元，上半年每股純益在 2.32 元之上。

基士德目前遭遇中國大陸北方疫情、東南省分水患等不利因素影響，第三季手中訂單量雖然充足，但實際工程及入帳進度考驗不小，第四季更將面對北方省分冬季冰雪的不利施工環境。公司指出，對外在環境變化持續審慎因應。

基士德為增強本身競爭力，將進行江蘇揚州新廠投資計畫，連同在浙江平湖的二廠興建計畫，將投資至少 6 億元建置產能，兩處新產能將在 2022 年開出。

基士德現有江蘇揚州廣陵廠，為基士德在中國大陸市場設計的最早生產線，是租用廠房，使用超過 20 年，最近由於廣陵區城區擴大因此必須遷移，基士德預計在揚州槐泗鎮購入 23 畝的土地建廠，預計今年下半年取得土地並動工，工期約 18 個月，投資金額約 2.5 億元；基士德主管指出，槐泗鎮新廠完工後，可與廣陵廠動遷進度相銜接。

同時，基士德在浙江平湖第二期廠房設廠工程已取得 24 畝土地，將在下半年動工，投資金額 為 3.5 億元，2022 年將完工投產。