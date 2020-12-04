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台股「萬四大吉」續改寫新高 外資回頭買 三大法人買超127.39億元

台股「萬四大吉」續改寫新高 外資回頭買 三大法人買超127.39億元。(圖：AFP)
台股「萬四大吉」續改寫新高 外資回頭買 三大法人買超127.39億元。(圖：AFP)

資金瘋狗浪席捲台北股匯，台股今 (4) 日漲逾百點，收盤正式站上萬四大關，台積電登上 500 元、聯電強勢亮燈漲停，帶動指數最高衝上 14149 點，續創歷史新高，內外資今日對作，合計買超 127.39 億元，其中外資回頭大買 146 億元。

加權指數終場上漲 155 點，收在 14132 點，成交值放大至 2869 億元，周線寫下連 5 紅紀錄，累計本周上漲 265.35 點。觀察籌碼面，外資今日回頭買超 146.77 億元；投信與自營商均站在賣方，分別賣超 6.9 億元、12.5 億元，三大法人合計買超 127.39 億元。

權王台積電股價回神，上漲 1.2%，登上 500 元大關，來到 503 元締新猷，市值超過 13 兆元；聯電持續吸引買盤湧入，股價直奔漲停，來到 47.6 元，市值達 5912.8 億元，超車台塑躍居市值第七大個股，緊追台達電；台達電近期受惠電動車、5G、生技等利多題材激勵，股價一路飆漲，今日再上漲逾 4%。

在漲價利多題材持續發酵下，面板股持續匯集人氣，友達、群創、彩晶近期均釋出樂觀展望，激勵股價連日爆量強彈，雙虎同步噴出漲停，彩晶漲幅也超過 9%。美光 (Micron) 桃園廠跳電影響產能，帶動記憶體族群股價齊揚，華邦電亮燈漲停，南亞科、旺宏、威剛、創見及群聯漲勢也相當強勁。

此外，近來比特幣大漲，逼近 2 萬美元大關，相關概念股受激勵大漲，麗臺、撼訊、鈺創全數亮燈漲停，映泰、青雲、承啟也表現不俗。

國際熱錢狂湧，新台幣今天早盤一口氣衝破三道關卡，升抵 28.3 元兌 1 美元，寫下 23 年半新高。法人認為，台股基本面展望佳，漲幅仍落後韓股，雖然短線恐面臨高檔震盪，不過，只要類股維持良性輪動，量能溫和增加，大盤仍有高點可期。

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