合晶6吋供不應求 訂單已超出產能2至3成

矽晶圓廠合晶 (6182-TW) 受惠遠距應用推升，第四季 6 吋產能供不應求，訂單已超出產能約 2 至 3 成，而在車用需求持續回溫下，龍潭 8 吋廠產能利用率也達到 95%，接近滿載。

上海合晶 6 吋矽晶圓廠，先前配合當地政府政策進行遷廠，已進入送樣認證階段，最快明年第一季可望量產，產能將逐步拉升，預計第三季就可望達到月產能 20 萬片的規模。

在上海合晶重啟量產前，合晶目前 6 吋主要在楊梅廠生產，月產能 30 萬片，且近來受惠遠距應用推升，需求暢旺，第三季稼動率回升，第四季產能更是供不應求，訂單已超過產能 2 至 3 成；而待上海合晶通過認證後，可望接手楊梅廠吃不下的訂單。

8 吋方面，合晶受惠 CIS、工業、車用與屏下指紋辨識等應用帶動，輕摻矽晶圓需求熱絡，產能利用率 9 成，重摻在車用與功率元件需求轉強下，急單湧入，目前龍潭 8 吋廠產能利用率約達 95%，接近滿載。

而合晶旗下鄭州合晶為 8 吋矽晶圓廠，目前月產能拉升至 15 萬片，稼動率達到 7 至 8 成，預計明年第二季至第三季，產能就會全部開出、拉升至 20 萬片水準。

合晶第三季稅後純益 1.7 億元，季增 13.2%，年減 44.8%，每股純益 0.33 元。前三季稅後純益 4.33 億元，年減 63.8%，每股純益 0.83 元。

