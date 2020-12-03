環球晶10月每股賺2.08元 前10月EPS 9.86元

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (3) 日公告 10 月自結數，稅後純益 9.04 億元，年增 14%，每股純益 2.08 元；9、10 月累計稅後純益 22.34 億元，年增 13%，每股純益 5.14 元。環球晶前 10 月稅後純益 42.92 億元，每股純益 9.86 元，獲利逼近一個股本。

環球晶 10 月營收 45.23 億元，年增 2%，稅前盈餘 9.54 億元，年減 21%。環球晶 9、10 月累計營收 96.2 億元，年增 2%，稅前盈餘 21.85 億元，年減 18%。

環球晶於 11 月 30 日宣布，與德國矽晶圓大廠 Siltronic AG 正在就達成商業合併協議 (BCA) 進行最終階段協商，環球晶擬以每股 125 歐元、相當於溢價 48%，公開收購 Siltronic 流通在外股份，雙方預期於 12 月第二週，在取得 Siltronic 監事會及環球晶董事會核准後，進行 BCA 簽署。

待收購完成後，環球晶市占可望達 30%，超越勝高，躍居全球第二大矽晶圓廠，並逼近第一名日本信越 (Shin-Etsu) 的 33% ，排名坐二望一，同時，在大廠整併下，有利產業秩序發展與矽晶圓價格穩定。

受到併購利多消息激勵，環球晶近來股價走勢凌厲，周一 (11 月 30 日)、周二 (12 月 1 日) 均以漲停價作收，並屢創歷史新高價，周三 (12 月 2 日) 又以 674 元，再寫股價新猷，但今日受到逢高獲利了結賣壓襲擊，午盤後翻黑。