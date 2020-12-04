大到不能倒銀行監管作業 中國跨出第一步

受到金融海嘯影響，全球主要國家為防範大到不能倒的銀行再出現風險，紛紛推出相關制度。而中國人行與中國銀保監會昨 (3 日) 在時隔 12 年後終於推出屬於中國版的大到不能倒銀行業新規定－《系統重要性銀行評估辦法》。

(圖片: AFP)

該辦法是以中國重要系統性銀行的認定準則，也是對中國重要系統性銀行提出附帶的監管、恢復與處置計劃等要求，以及早期防範系統性風險的基礎。

該辦法主要內容包含：

明確評估目的。辨別出中國重要系統性銀行，每年公布名單，根據名單對重要系統性銀行進行差異化監管，以維護金融市場穩定。

確定評估方法。採用定量評估指標計算參與評估銀行的系統重要性分數，再結合其他定量和定性資訊作出監管判斷。

是明確評估流程。每年確定參與評估銀行範圍，收集相關銀行數據進行測算，提出重要系統性銀行初期名單，結合監管判斷，對初期名單進行必要調整，經中國國務院金融穩定發展委員會確定後公佈。

而在評估辦法推出後，中國人民與中國銀保監會將制定重要系統性銀行附加監管要求。計劃從附加資本、槓桿比率、大額風險暴險、公司治理、恢復處置計畫、資訊揭露和資料包送等方面對重要系統性銀行提出監管要求。

此外也將建立早期糾正機制，推動重要系統性銀行降低複雜性和系統性風險，建立起約束機制，提升銀行抵禦風險和吸收損失的能力，提高自救能力，防範「大到不能倒」的風險。

業內人士指出此規定意味著將有更多銀行被納入重要系統性銀行的初步名單內。不過，值得留意的是，被納入初步名單不等同於最終被列為重要系統性銀行，因決定權在中國國務院。

根據了解，在巴塞爾銀行監管委員會的 27 個成員國中，絕大部分國家已經建立相關重要系統性金融機構名單和監管辦法，中國在這方面的進度相對較慢，正在迎頭追趕中。

