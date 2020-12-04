中國發表量子電腦「九章」 稱運算比Google快100億倍

中國製造的量子電腦原型機「九章」問世，其計算系統比目前最快的超級電腦「富岳」快 100 萬億倍，也比 Google 去年發表的量子電腦原型機快 100 億倍。新華社稱，該一突破確立中國成為全球第二個實現「量子優越性」的國家。

「九章」是由中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等組成的研究團隊，與中科院上海微系統所、中國國家並行計算機工程技術研究中心合作，建構出 76 個光子的量子計算原型機。按照官方說法，這項突破歷經 20 年，，主要攻克高品質光子源、高精度鎖相、規模化干涉三大技術難題。

實驗顯示，當求解 5000 萬個樣本的高斯玻色取樣時，「九章」僅需要 200 秒，而日本超級電腦「富岳」需要 6 億年，比美國公司 Google 去年推出的 53 個量子比特電腦「懸鈴木」，快了 100 億倍。

「九章」之名，是用以紀念中國古代最早的數學專著《九章算術》。

新華社稱，此一成果使中國成功達到量子計算研究的第一個里程碑：量子計算優越性並指相關論文於 12 月 4 日，線上發表於國際學術期刊《科學》上。

研究團隊指出，與通用計算機相比，九章還只是「單項冠軍」，但其超強算力，在圖論、機器學習、量子化學等領域具有潛在應用價值，將是後續發展的重要方向。