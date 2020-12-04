Deliveroo執行長：疫情讓外送軟體使用率提前成長2至3年

戶戶送 (Deliveroo) 執行長 Will Shu 週四 (3 日) 表示，新冠肺炎疫情已經使外送軟體的採用率提前成長約 2 到 3 年，新用戶、訂單與訂購規模持續上升，讓連年虧損的戶戶送在半年內由虧轉盈。

Shu 週四於線上活動中表示：「我們的初步分析發現，新冠肺炎的影響已加速消費者對外送服務軟體的使用，軟體使用率提前成長約 2 到 3 年。」

Shu 表示，加入戶戶送的新用戶數量出現驚人的增長，現有用戶線上下訂更頻繁，大筆訂單數量正在增加，平均單筆訂購規模上升，訂購的產品範圍也持續擴大。

Shu 說，戶戶送的外送服務已經歷好幾年的虧損，但疫情成為他們外送服務的救命星，過去 6 個月因疫情提升的外送需求使戶戶送持續有獲利的表現。

此外，Shu 認為在疫情期間擴大日常用品外送一直是戶戶送的「主要創新」，消費者能網路上購買家樂福、Waitrose 等量販店與超市的商品，此創新也成功抓住消費者需求，目前日常用品外送業務已佔戶戶送英國營收的 10%。

戶戶送計劃明年積極投資以擴大旗下的 Editions 服務，該服務使用數據分析該地區消費者需求，並引進相關餐點的外送服務，以提升當地的訂購使用率，目前 Deliveroo 在全球各地都有 Edition 的服務。

作為 UberEats 的一大競爭對手，戶戶送在 2019 年 5 月獲得亞馬遜 (AMZN-US) 5.75 億美元的融資，亞馬遜持股比例約 16%，價值超過 20 億美元，此投資案今年 6 月已經英國競爭和市場管理局 (CMA) 審核通過，此外，有傳言指出，戶戶送計劃於 2021 年首次公開上市。