疫情刺激餐飲外送需求 DoorDash估值達160億美元

儘管新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於美國經濟造成重創，但居家防疫措施卻催化「宅經濟」，加速了餐飲外送的需求，並促使 DoorDash 的業績大幅增長，成為在疫情衝擊之下少數的贏家。

根據市場研究機構 Edison Trends 數據顯示，在美國美食外送平台業者中，DoorDash 的市佔率位居第一，為 45%，超過競爭對手 UberEats 的 28%、Grubhub(GRUB-US) 的 17%、以及 Postmates 的 7%。

美國美食外送平台業者市佔率 (圖：CNBC)

DoorDash 於週四 (18 日) 宣布，已完成了最新一輪的融資，金額達 4 億美元，共同基金普信 (T. Rowe Price) 及富達 (Fidelity) 皆參與了此輪融資，並促使 DoorDash 的估值上升至 160 億美元，較去年 11 月時《彭博》所報導的 130 億美元提高。

去年 11 月份時，DoorDash 完成了規模達 7 億美元的 G 輪融資。今年 2 月份時，DoorDash 向美國證券交易委員會提交了 IPO 的申請文件。

軟銀於 2018 年便投資 DoorDash，為了擴大市佔率，DoorDash 於 2019 年與支付平台 Square 達成協議，以 4.1 億美元收購 Square 旗下的餐飲配送服務公司 Caviar。

隨著新冠疫情的爆發，美國於 3 月中開始實施封鎖措施，導致許多餐飲業者被迫關閉，並促使消費者轉向使用餐飲外送服務。

根據市調公司 NPD Group 數據，3 月份外送服務訂單攀升了 67%，但整體餐廳的來店人數卻下滑了 22%。

由於美食外送平台市場競爭激烈，造成近年來併購頻傳，在今年年初時，英國的 Just Eat 與荷蘭外送業者 Takeaway.com 完成合併，成為 Just Eat Takeaway。

而在本月份稍早，Uber (UBER-US) 因市場壟斷疑慮而放棄收購 Grubhub，隨後 Just Eat Takeaway 便宣佈以 73 億美元換股交易收購 Grubhub，該併購案預計將在 2021 年 Q1 完成。