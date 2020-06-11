想挑戰Uber？荷蘭外送平台Just Eat Takeaway砸73億美元收購Grubhub

在 Uber(UBER-US) 傳出因市場壟斷疑慮，可能退出與 Grubhub 的合併交易後，綜合外媒報導，週三 (10 日) 荷蘭食物外送平台 Just Eat Takeaway.com 宣布將以 73 億美元價格收購美國同業 Grubhub。

Just Eat Takeaway 表示將透過全股票交易方式，以每股 75.15 美元價格收購 Grubhub。截至週四 (11 日) 美股盤前，Grubhub(GRUB-US) 上漲 9.30%，Just Eat 於歐股盤中上漲 2.36%。

(圖：Investing.com)

兩家公司預計將在 2021 年第一季完成收購交易，屆時 Grubhub 執行長 Matt Maloney 將加入 Just Eat 董事會，負責帶領合併後的北美業務，此外，另兩名 Grubhub 董事也將一同加入 Just Eat 的監事會。

待兩家公司合併後，Just Eat 將進一步投入美國市場，擴大該公司的全球市佔率，目前除了歐洲總部外，Just Eat 在澳洲、巴西和加拿大皆有建立業務。

多數分析師認為，食物外送服務無利可圖的營運模式無法永續，收購消息傳出後，Grubhub 最大股東 Caledonia Investments 表示支持本次交易。

Caledonia Investments 投資長 Will Vicars 認為時機恰到好處，稱這項交易為 Just Eat 帶來了另一重要的獲利來源，得以證明他們能在德國、荷蘭等歐洲市場上與 Uber 競爭。

對於 Uber 來說，錯失交易對於公司在擴大營收及獲利方面的計畫造成不小打擊，尤其在疫情大舉抬升外送服務，同時削減共乘業務之際，這項策略顯得非常急迫。