【袁志峰專欄】港股穩中向好，關注醫藥板塊

今天推介 - 中芯國際 (981), 上日收市 $22.20

1) 股市前景

港股近期日升日跌，但基本符合穩中向好的判斷，建議趁回調買進的操作策略。醫藥板塊昨日跑赢大市，線上醫療股阿里健康 (241) 及平安好醫生 (1833) 皆漲逾 2%，前者下周一起將晉身國企指數成份股，京東健康 (6618) 下周二掛牌，估計股價上漲機會較大。清潔用品商藍月亮 (6993) 今日起招股，建議認購。

今天推介是中芯國際 (981) — 公司第三季度收入及盈利皆創新高，分別達 10.83 億美元及 2.56 億美元。管理層預期全年收入增長 24%-26%，全年毛利率高於去年。中芯國際股價 10 月初見底回升，11 月起基本是横行整固，大幅落後同類股華虹半導體 (1347)。另外，中芯國際下周一起將加入國企指數，今日尾市股價可能較波動。筆者 10 月 16 日股價於 19.8 元時曾建議買入，現時估值為 2020 年市賬率 1.5 倍，遠低於華虹半導體的 2.9 倍，有長線吸納價值，因此維持買入建議，6 個月目標價由 23.0 元上調至 26.5 元，止損價 20 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 91 點，早盤最多升 249 點，午後偏軟，收報 26728 點，升 196 點或 0.7%，成交額按日跌 25% 至 1354 億元。港股通南向資金淨買入 30 億元，12 月以來累積淨買入 123 億元。

藍籌股 27 升 19 跌 4 持平。石藥集團 (1093)、領展房產基金(823) 及九龍倉置業 (1997) 分別漲逾 5%、5% 及 4%，是升幅最大藍籌。蒙牛乳業 (2319) 及萬洲國際 (288) 皆升 3%。中信股份 (267) 跌逾 6%，是表現最差成份股。其次是創科實業 (669)、新世界發展(17) 及華潤置地 (1109) 皆跌逾 2%。

恒生科技指數升 1.2%，成份股 20 升 7 跌 3 持平。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 及騰訊 (700) 升逾 4% 及 2%，網易 (9999) 跌逾 1%，是表現最差成份股。易鑫集團 (2858) 及金山軟件 (3888) 分別漲 6% 及 5%，是升幅最大成份股。華華虹半導體 (1347) 及阿里健康 (241) 皆漲 3%。

板塊方面，餐飲、航空，物管及醫藥股做好。海底撈 (6862)、呷哺呷哺(520) 及九毛九 (9922) 分別升 9%、5% 及 3%。國泰航空 (293)、中國南方航空(1055) 及中國東方航空 (670) 升 3%-5%。中海物業 (2669) 及保利物業 (6049) 升逾 6%。內銀及金屬股下跌。工行 (1398)、建行(939) 及招商銀行 (3968) 皆跌接近 2%。中國鋁業 (2600) 跌逾 6%，紫金磺業 (2889)、江西銅業(358)、鞍鋼(347) 及馬鋼 (323) 跌 3%-4%。

周四上証指數平開後偏軟，早盤最多跌 0.6%，其後收復失地，收報 3442.14 點，跌 0.2%。深証成指升 0.1%，科創 50 指數升 0.2%。滬深兩市總成交減至約 8300 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 500 億元。滬深股通北向資金轉為淨買入 36 億元，12 月以來累積淨買入 159 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國眾議院通過《外國公司問責法案》，規定上市公司須證明不受外國政府控制，不合規例的公司或會被除牌，可能迫使部分中國企業從美國證券市場退市，或放棄在美國進行公開集資。(信報)

IHS Markit 公布，歐羅區 11 月服務業採購經理指數 (PMI) 終值，從 10 月的 46.9 跌至 41.7，連續第三個月低於榮衰分界線 50，為 5 月第一波疫情席捲歐洲以來的最低水平。(信報)

4) 新股訊息

內地清潔用品商藍月亮 (6993) 公布招股詳情，以每股 10.2 元至 13.16 元招股，發售 7.47 億股，其中 10% 香港發售，90% 國際配售，集資 76.2 億至 98.32 億元。一手 500 股，入場費 6646.31 元。今日起招股，12 月 9 日截止認購，股份預期 12 月 16 日掛牌。(信報)

5) 個股訊息

中國恒大 (3333) 公布，11 月合約銷售金額 461 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長約 24.3%，今年首 11 個月，累計合約銷售金額 6787 億元，按年增長約 16.9%，已超額完成 6500 億元的年度合約銷售目標。(信報)

中國信達 (1359) 公布，擬在境外非公開發行規模不超過 1.8 億股，募集資金不超過等值 180 億元人民幣的優先股，用於補充該公司的其他一級資本。(信報)



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