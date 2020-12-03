【袁志峰專欄】A股創新高，港股下跌空間有限

今天推介 - 中國聯通 (752), 上日收市 $4.65

1) 股市前景

近日美國及多個亞洲國家股市創新高，昨日上証指數亦創 2018 年 2 月以來新高，香港股市落後於環球股市，雖然配股活動頻繁，但疫苗好消息及資金充裕下，港股本月下跌空間有限，建議趁回調買進，板塊輪動會持續，周期性股份將繼續跑赢科技股。

今天推介是中國聯通 (762) — 中國三大電訊營運商之一。今年首 9 個月的收入及盈利分別同比增長 4% 及 10%，較同業優勝。受美國政府禁止機構及個人投資個別中資公司影響，近月股價跑輸大市，但筆者認為制裁措施會否長期執行存在不確定性。現價對應市盈率 11.3 倍，市賬率 0.40 倍，股息率 3.6%，估值吸引。維持買入建議，目標價 5.5 元，止損價 4.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 102 點，已是全日高位，隨即急速回落，最多曾跌 188 點，午後跌幅收窄，收報 26532 點，跌 35 點或 0.1%，成交額按日增 19% 至 1817 億元。港股通南向資金淨買入 44 億元，12 月以來累積淨買入 93 億元。

藍籌股 23 升 20 跌 7 持平。滙豐 (5) 漲逾 3%，是升幅最大藍籌。其次是長江基建 (1038)、金沙中國(1928) 及長和 (1) 皆漲逾 2%。中石化 (386) 升 2%。受配股影響的小米 (1810) 跌 7%，是跌幅最大藍籌。其次是吉利汽車 (175)、中生制藥(1177) 及舜宇光學 (2382) 分別跌逾 4%、3% 及 2%。

恒生科技指數跌 1.7%，成份股 8 升 21 跌 1 持平，大型科技股全線下跌。小米 (1810) 及金蝶國際 (268) 是表現最差成份股，後者跌逾 6%。美團 (3690)、比亞迪電子(285)、閱文集團(772) 及眾安在線 (6060) 皆跌逾 3%。華虹半導體 (1347)、心動公司(2400) 及中芯國際 (981) 分別漲逾 6%、4% 及 3%，是升幅最大成份股。

板塊方面，汽車及太陽能股下跌。計劃配售 H 股的比亞迪股份 (1211) 跌 8%，長城汽車 (2333) 跌 4%。信義光能 (968) 及福莱特玻璃 (6865) 跌 5%-6%。內房股表現分化，受配股影響的龍湖集團 (960) 跌逾 11%。晶片及本地銀行股上升。

周三上証指數小幅高開，全日反覆上落，早盤最多曾升 0.4% 至 3465.73 點，創 2018 年 2 月來新高，午後受壓曾倒跌 0.4%，收報 3449.38 點，跌 0.1%。深証成指升 0.2%，科創 50 指數升 0.3%。滬深兩市總成交增至約 8800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增約 200 億元。滬深股通北向資金轉為淨賣出 40 億元，12 月以來累積淨買入 123 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國人力資源服務機構 ADP 公布，美國 11 月私人企業職位增加 30.7 萬個，市場預期 44 萬個。10 月時私人企業職位增加 36.5 萬個。(信報)

4) 個股訊息

香港地政總署公布，中國海外 (688) 以 42.7 億元投得九龍東啟德第 4E 區 1 號住宅用地，每方呎樓面地價約 13009 元，高於市場預期。(信報)

據聯交所權益披露資料，恒大汽車 (708) 今日獲大股東中國恒大 (3333) 增持 2542.7 萬股，每股平均價 25.799 元，涉資約 6.56 億元，持股由 73.5% 升至 73.78%。(信報)



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