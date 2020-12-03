遠航前董座張綱維壞帳連累 建築貸款逾放比0.23%、飆7年新高

金管會公布最新不動產逾放比，截至今年 10 月底止，房貸放款逾放比達 0.14%，表現相對平穩；但建築貸款逾放比卻較前月增加 12 個基本點，暴增至 0.23%，創 7 年來新高，據悉主要與遠航前董座張綱維名下建設公司授信逾放有關。

根據金管會今 (3) 日統計，截至 10 月底購置住宅的放款餘額共 7 兆 8542 億元、逾放金額 106 億元，逾放比連續三個月維持在 0.14%；至於建築貸款放款共 2 兆 6930 億元，逾放金額 61 億元、逾放比跳增至 0.23%。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，建築融資逾放比暴增至 0.23%，主要與單一銀行授信個案有關，該銀行已經在 11 月 4 日發布重訊公告說明。

據了解，該個案是指台企銀對「遠向建設」位於淡水小坪頂的開發案授信，該建設公司由遠航前董事長張綱維持有，但隨著張涉嫌掏空遠航遭羈押後，該建設案也跟著喊停。

據了解，受該案停工影響，遠向建設截至 10 月 31 日止，已經連續三個月無法正常繳息還款，根據規定必須改列逾放，導致台企銀 10 月逾放金額大增 27.55 億元。

黃光熙強調，如扣除該單一個案，建築貸款逾放金額與逾放比其實相對持平穩定。