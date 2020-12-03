催生台版獨角獸 創新板、戰略新板明年Q3開板

催生台版獨角獸，證交所的「創新板」與櫃買中心「戰略新板」將在明 (2021) 年第 3 季開板掛牌，目標開板後一年分別各有 10 家公司掛牌上市。

金管會表示，創新板掛牌市值在 15 到 40 億元，公司必須具備核心技術、創新能力，其中第一類市值須達 15 億元，近一年營收達 1.5 億元，需證明有足供上市掛牌後 12 個月的營運資金。

第二類則必須是生技公司，市值達 30 億元，同時需證明有足供上市掛牌後 12 個月的營運資金達 125%，但如果是新藥研發公司，則核心產品需通過第一階段臨床試驗。

第三類市值需滿 40 億元，並需證明有足供上市掛牌後 12 個月內的營運資金達 125%。

戰略新板雖無市值、設立年限、獲利與股權等門檻限制，但登錄時必須有 2 家以上輔導券商推薦，其中一家必須是主辦輔導推薦券商，且需認購發行公司 2% 以上的股分並不得低於 20 萬股。

金管會表示，考量新創產業大多仍在發展階段，投資風險相對較高，因此投資人將限縮在三大類的專業機構投資人，包括：一、總資產超過 5000 萬的法人或基金，二、新增合法設立的創投；至於自然人其淨資產必須滿 1000 萬元，或是近兩年平均所得滿 150 萬元，並具備 2 年以上參與證券投資經驗者。

金管會主委黃天牧表示，台股近年來表現亮眼，希望在創新板與戰略新板加入後，可望進一步協助台灣創新產業發展，進一步完整豐富多層次資本市場。