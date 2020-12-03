〈彩晶法說〉產能滿載到Q1 訂單可看到明年上半年

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 今 (3) 日舉辦法說會，副總經理吳許合表示，受惠 IT 需求強勁，第 4 季產能利用率維持高檔，預期產能吃緊狀態將延續到明年首季，看好手機、穿戴、車載等應用陸續回溫，目前筆電能見度同樣看到明年首季，而平板訂單到明年上半年也都維持高檔。

吳許合表示，彩晶目前產能近滿載，下半年起整體面板需求除手機相對疲弱，其餘產品線皆回溫，不過，受上游半導體零組件吃緊，目前零組件滿足率僅 7-8 成，包含主動元件、電源管理晶片、偏光板、部分玻璃都有吃緊狀況，代表仍有 2-3 成客戶需求無法滿足。

展望未來，吳許合指出，彩晶將持續拓展穿戴、工控應用，第 3 季穿戴產品因傳統旺季，出貨維持高檔，預期第 4 季銷售動能將稍微下滑，筆電、平板等 IT 產品仍供不應求，第 4 季仍將維持高檔，且需求一路延續到明年上半年。

產品出貨比重方面，彩晶第 3 季中尺寸 IT 類產品占比達 43%、手機則占 31%，IoT、穿戴產品則各占約 1 成，車載則占 5%；預期第 4 季中尺寸 IT 產品占比將進一步提升至 56%、手機則占 26%，穿戴產品降至 3%，IoT、車載則維持 10%、5%。

彩晶第 3 季在受惠中小尺寸面板價量齊揚，營運衝上近 11 季新高，統計第 3 季總出貨量達 464.1 萬片 (換算 19 吋約當量)、季增 9.4%，產品平均售價約為 40 美元、季增 11 美元，毛利率更衝上 36.85%，彩晶解釋，因處分南科廠銷貨迴轉認列約 6.69 億元所致。

法人估彩晶第 4 季營收將季增 15%，達逾 60 億元，並將認列日前處分南科廠予台積電 (2330-TW)，扣除第 3 季已認列的銷貨迴轉利益後，估仍將認列 7.7 億元業外處分收益，可望貢獻每股純益約 0.23 元。