中小尺寸面板需求強勁 彩晶、凌巨Q4營運進補

面板景氣回溫，除大尺寸電視面板維持漲勢外，中小尺寸面板同樣在需求強勁、上游晶圓吃緊雙重影響下，價格持續喊漲，其中，OPPO、小米、vivo 等二線品牌廠手機拉貨動能最強，帶動整體 a-Si 面板供給持續吃緊，市場看好將有助彩晶 (6116-TW)、淩巨 (8105-TW) 等中小尺寸面板廠第 4 季營運增溫。

美國全面封殺華為後，中國二線手機品牌廠積極卡位華為市占份額，近期傳出包含 OPPO、小米、vivo 等廠商均擴大下單各大供應鏈，積極拉貨，加上上游 8 吋晶圓持續吃緊，各廠為穩定貨源，不斷抬升價格，也讓面板價格、廠商稼動率維持高檔。

根據研調機構 CINNO Research 預估，11 月 a-Si 智慧型手機面板價格保持上漲約 0.1 美元，偏中高階的 LTPS、柔性 AMOLED 手機面板價格則下滑約 0.1、1 美元，但仍維持相對高檔。

市場人士分析，華為雖然宣布將出售旗下中低階手機品牌榮耀，但從出售到重新上市仍有空窗期，各大廠此時積極拉貨，搶攻市占意味濃厚，根據集邦諮詢 (TrendForce) 預期，明年華為手機市占率將從今年的 14% 驟降至 4%，榮耀雖由新團隊接手，但市占率仍僅 2%。

市場人士進一步指出，中小尺寸面板價格 11 月維持上漲，已經讓部分白牌廠商無法承受價格漲幅，降低庫存、進行庫存控制，但整體供需仍維持相對健康狀態，因此價格至明年首季都可望維持高檔水準。

台廠中以彩晶、凌巨為主要的中小尺寸面板廠，其中，彩晶受惠手機、車用面板需求回溫，第 3 季毛利率衝上 36.9%、季增逾 35 個百分點，單季轉虧為盈，整體產品平均售價約為 40 美元、季增 11 美元，市場看好，隨價格走強，彩晶第 4 季營運可望再優於第 3 季，本周四 (3 日) 也將召開法說會，預期將釋出明年營運展望。