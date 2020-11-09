面板雙虎10月營收同寫今年次高 彩晶站穩20億元攀近三年新高

面板廠今 (9) 日公布 10 月營收，受惠面板價量齊揚，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 大、中小尺寸面板出貨量仍維持高檔，10 月營收雙雙站穩 250 億元大關，同寫今年單月次高紀錄，彩晶 (6116-TW) 則連兩個月站穩 20 億元大關，達 20.78 億元，創近三年新高。

友達 10 月合併營收 257.25 億元、月減 1.35%、年增 28.78%，為今年次高，累積今年前 10 個月合併營收 2161.45 億元，年減 4.7%，友達 10 月大尺寸面板包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等，出貨量逾 1075 萬片、月減 3.9%，中小尺寸面板出貨量約 1073 萬片、月增 2.5%。

群創 10 月合併營收為新台幣 249.66 億元，月減 5.26%、年增 13.4%，也為今年單月次高，累積今年前 10 個月合併營收 2168.09 億元，年增 4.03%，群創 10 月大尺寸合併出貨量約 1187 萬片、月減 5%，中小尺寸合併出貨量 2503 萬片，月增 1%。

受惠面板報價走揚、需求回溫，面板廠第 3 季繳出單季虧轉盈成績單，友達、群創更終結連六、七季虧損，展望後市，雙虎均認為面板產業谷底已過，下半年需求樂觀，整體供應鏈供給緊張，產能近滿載，看好面板價格將續正向發展，未來 1-2 年面板供需也可望維持健康狀態。

雙虎則預期，第 4 季大尺寸面板出貨量將季減 5% 以內，但平均價格可望季增 6-9%，中小尺寸面板出貨量則估持平或較第 3 季小幅衰退。

另一方面，中小尺寸面板廠彩晶同樣受惠報價回溫，加上車載、工控需求回溫，10 月營收達 20.55 億元，月增 7.83%、年增 31.84%，為近 36 個月新高，累計今年前 10 月營收 125.11 億元、年增 5.95%。

凌巨 (8105-TW) 10 月營收則達 6.37 億元，月增 0.05%、年減 11.07%，也是今年單月新高，累計今年前 10 月營收 57.61 億元、年減 22.37%。