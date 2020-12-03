〈鴻海展望〉換機效應發威 12月營收可望續戰新高

鴻海 (2317-TW)11 月營收繼 2017 年 12 月後，睽違近 3 年再寫歷史新高，法人則看好，受惠新機熱銷，加上進入歐美消費性旺季，鴻海 12 月營收可望續戰新高，且在 5G 帶動下，換機效應將延續至明年上半年。

鴻海董事長劉揚偉在最近一次法說會上透露，第四季進入旺季，加上客戶新品需求優於預期，消費性產品需求很強，季對季將成長 1 倍以上，而因應訂單需求，整體廠區稼動率超過百分之百。

此外，根據國內通路商指出，目前新 iPhone 買氣強勁，尤以中高階的 iPhone 12 Pro 及 iPhone 12 Pro Max 更為熱銷，加上配貨初期供給有限，整體供不應求，預計還需要一段時間才能緩解。

蘋果台灣官網也顯示，目前 iPhone 12 Pro 交貨期約 3 周、iPhone 12 Pro Max 更長達一個月，現在下訂明年才會到貨，也凸顯需求強勁。

法人分析，鴻海在 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 擁有相當高比重的訂單，在耶誕銷售旺季帶動下，12 月營收可望續戰新高，第四季營收將站上單季次高，伺機戰新高。

此外，因為今年新款 iPhone 較晚上市，加上隨 5G 基地台持續佈建，服務區域逐漸增加下，法人也看好，換機熱潮可望延續至明年第二季，也有助推升鴻海明年上半年營運走勢。